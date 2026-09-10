Asaltan dos cafeterías en Alcalá de Guadaíra (Sevilla): todavía no se ha detenido al responsable

Como se puede ver en las imágenes, el ladrón entra en el local sin que la alarma salte y consigue llegar hasta el interior de la barra sin mostrar su rostro.

El Alcalá de Guadaíra, Sevilla, se han producido dos robos en dos cafeterías situadas en pleno centro de la ciudad, en un centro comercial. Leo Álvarez expone, como se puede ver en las imágenes, que el ladrón parece conocer "dónde está la caja, cómo hay que entrar y cómo hay que salir" de ambos locales.

Uno de los robos, como se ve en las imágenes, se produjo pasadas las 2:30 de la madrugada. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el ladrón aparece agachado y atraviesa la barra del local. Ahí, directamente, coge la caja registradora y abandona la escena.

Días antes, en el mismo centro comercial, se producía otro robo muy similar en otra cafetería muy cercana. El caco, de nuevo, conseguía entrar al local sin hacer saltar la alarma, llevándose la caja registradora sin producir ningún destrozo.

Álvarez indica que todavía no se ha detenido al responsable de los robos, ya que, entre otras cosas, las imágenes no dejan ver el rostro del ladrón. A pesar de ello, el periodista señala que el suceso está siendo investigado por la Policía Nacional.

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