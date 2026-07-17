Bea de Vicente explica la "incongruencia omisiva" ante el recurso a la absolución de El Jincho: "Eso es una base. Ahí tienen mucha fuerza"

La abogada penalista ha explicado que "si el tribunal no ha contestado a todo lo que plantean y hay pruebas que demuestran la culpabilidad de este sujeto, apelen, porque pueden ganar".

La batalla judicial del caso El Jincho no ha terminado. Al menos, en eso confía la familia de la víctima. Acaban de recurrir la sentencia que absuelve al rapero ultraderechista David Calvo y su colega Escol Osiris de la agresión sexual denunciada por una joven de 17 años con un 41% de discapacidad.

La familia lo hace convencida de que la resolución deja fuera elementos esenciales para valorar lo ocurrido aquella noche y de que el tribunal construye la duda razonable sobre premisas que, a su juicio, no resisten un análisis jurídico con perspectiva de género ni de discapacidad.

La resolución recoge como hecho probado que la denunciante tenía un 41% de discapacidad mental. Sin embargo, esa circunstancia apenas aparece después en el razonamiento jurídico. Y ahí sitúa la familia una de sus principales críticas.

Además, la familia señala que hay pruebas que durante la fase de instrucción sí se tuvieron en cuenta y que se han omitido. Ante esto, la abogada penalista Beatriz de Vicente ha afirmado: "Pues eso es una base. Ahí tienen ustedes mucha fuerza".

"Se llama incongruencia omisiva", ha explicado. "Si el tribunal no ha contestado a todo lo que ustedes plantean y hay pruebas que demuestran la culpabilidad de este sujeto, apelen, porque pueden ganar", ha asegurado. Y además el tío tiene un perfil..."

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