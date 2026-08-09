El Gobierno pide "máxima precaución y prudencia" de cara al eclipse del 12 de agosto: "Tenemos que evitar los incendios"

¿Por qué es importante? La AEMET ya ha avisado que para ese día el riesgo de fuego es "muy alto o extremo" en muchas zonas del país. La Guardia Civil, por su parte, va a desplegar un "amplio dispositivo de seguridad".

Sara Aagesen, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha instado a la "máxima precaución" ante el riesgo elevado de incendios forestales, especialmente durante el eclipse del 12 de agosto, cuando se espera una gran afluencia de personas en áreas naturales. La ministra destacó la sequedad de la vegetación y el bajo índice de humedad como factores de riesgo y apeló a la responsabilidad individual. Durante su visita al incendio en Niebla, que ha afectado a más de 8.000 hectáreas, subrayó la importancia de la precaución ambiental. La AEMET ha alertado de un riesgo "muy alto o extremo" de incendios, y la Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse.

Sara Aagesen, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha hecho un llamamiento a la "máxima precaución" y a la "prudencia" ante el gran riesgo de incendios forestales. Ha puesto el foco especialmente en el eclipse del 12 de agosto, día en el que se espera una afluencia masiva de personas en áreas naturales, bosques y zonas con abundante vegetación.

"Existe muchísima masa, muchísima vegetación que está seca, tenemos un bajo índice de humedad y por lo tanto tenemos que evitar estos incendios y eso también depende de la actitud de cada uno de los que vayamos a disfrutar de un momento histórico y por eso, esta hago un llamado a la máxima precaución", ha advertido.

La ministra ha realizado estas declaraciones en su visita al puesto de mando avanzado del incendio forestal activo de la localidad onubense de Niebla, donde las llamas han afectado a más de 8.000 hectáreas.

Y es que el eclipse está en boca de todos. Será el primero de estas características que se pueda ver en España desde hace más de un siglo y a la precaución visual de cada uno, usando las gafas adecuadas, el Ejecutivo pide también precaución para con el medio ambiente.

Porque el riesgo de incendios es extremo. Así lo ha advertido la AEMET, que ha puesto ya en alerta a todos y a todas en relación a lo que está por llegar el 12 de agosto.

En esa fecha, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el riesgo de fuego, el riesgo de que aparezcan las llamas en zonas boscosas, es "muy alto o extremo" en amplias zonas del país.

La Guardia Civil va a desplegar un "amplio dispositivo especial de seguridad" con 24.000 agentes con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto. El acontecimiento situará a España como uno de los principales escenarios mundiales para observar este fenómeno y se espera una gran afluencia de visitantes en muchos puntos del país.

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