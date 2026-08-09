El eclipse llega a la España rural: cómo disfrutar del fenómeno sin dejar huella ambiental

Los detalles Desde Ecoembes prevén reforzar el número de contenedores en aquellas zonas que lo soliciten, ante la previsión de una mayor presencia de visitantes durante la jornada del eclipse.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto atraerá a millones de personas a la España rural, especialmente en los Pirineos y Asturias, buscando condiciones óptimas para observar el fenómeno. Sin embargo, la llegada masiva de turistas plantea el desafío de mantener estos entornos limpios. Ecoembes insta a los visitantes a reciclar y no dejar residuos, reforzando la presencia de contenedores en áreas concurridas. Además, las gafas homologadas son esenciales para proteger la vista durante el eclipse. Se recomienda guardarlas para futuros eventos astronómicos en 2027 y 2028. laSexta es tu fuente para seguir toda la actualidad.

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto promete convertir buena parte de la España rural en un enorme punto de encuentro para millones de personas dispuestas a vivir un fenómeno astronómico excepcional. Pirineos, Asturias y otros enclaves alejados de las grandes ciudades se preparan para recibir a quienes buscan un horizonte despejado y las mejores condiciones para contemplar el espectáculo. Por su parte, desde Ecoembes llaman a mantener los espacios que visitemos libres de basura y no convertir estas zonas en vertederos.

"Voy a estar en los Pirineos y me voy a buscar un sitio. Todavía no sé exactamente dónde, pero voy a buscar alguna montañita para verlo un poco desde lo alto", cuenta uno de los aficionados que ya prepara su viaje.

Otros tienen claro que quieren desplazarse al norte. "Me emocionaría muchísimo ver el eclipse por primera vez en Europa", explica un hombre. Una joven apunta directamente a Asturias: "Me encantaría ir a verlo al norte de España. Asturias, sobre todo".

La llegada masiva de visitantes convierte a estos espacios naturales en el escenario perfecto para disfrutar del fenómeno, pero también plantea un reto: evitar que la concentración de turistas deje residuos en entornos especialmente sensibles.

Desde Ecoembes hacen un llamamiento a mantener durante la jornada los mismos hábitos de reciclaje que se tienen en casa. Jorge Serrano, gerente de Ecoembes, reclama que quienes se desplacen para contemplar el eclipse sean respetuosos con el entorno: "Podemos decirles que sean respetuosos con su entorno, que mantengan los hábitos que tienen en sus casas y que traten de no abandonar residuos en el medio natural".

Qué hacer con las gafas homologadas

La organización también prevé reforzar el número de contenedores en aquellas zonas que lo soliciten, ante la previsión de una mayor presencia de visitantes durante la jornada del eclipse. Además de cuidar el entorno, durante el eclipse habrá otro elemento imprescindible: las gafas homologadas para observar el Sol y proteger la vista.

Una vez terminado el fenómeno, surge la pregunta de qué hacer con ellas. Si están deterioradas o no se van a volver a utilizar, también deben gestionarse correctamente: "Empujar la zona del visor. Deshacernos de esos visores en un contenedor de resto y deshacernos de la moldura de papel cartón en el contenedor azul".

Pero existe una alternativa todavía más sencilla: guardar las gafas. Y es que quienes se desplacen este año para contemplar el eclipse podrán volver a necesitarlas. España tendrá nuevas oportunidades para disfrutar de fenómenos astronómicos similares en 2027 y 2028.

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