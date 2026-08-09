Una menor de 17 años herida tras ser apuñalada en Jaén

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, sobre las 20,30 horas, cuando el 112 recibió un aviso por parte de la Policía Local en el que informaba sobre la agresión a una menor por parte de una joven mayor de edad en Torredonjimeno.

Una joven de 17 años fue apuñalada por otra joven mayor de edad en Torredonjimeno, Jaén, el pasado sábado. El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la plaza de la Constitución del municipio. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de la Policía Local, informando sobre la agresión a la menor. La víctima sufrió una herida con un arma blanca, aunque no de gravedad, y fue trasladada al Centro de Salud de Torredonjimeno para recibir atención médica. Las autoridades continúan investigando el suceso.

Una joven de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada por otra este pasado sábado en la localidad jiennense de Torredonjimeno, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, sobre las 20,30 horas, cuando el 112 recibió un aviso por parte de la Policía Local en el que informaba sobre la agresión a una menor por parte de una joven mayor de edad en la plaza de la Constitución de dicho municipio.

Según han indicado fuentes policiales al 112, la joven había sufrido una herida "no muy grave" con un arma blanca y fue trasladada al Centro de Salud de Torredonjimeno.

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