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Agresión

Una menor de 17 años herida tras ser apuñalada en Jaén

¿Qué ha pasado? Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, sobre las 20,30 horas, cuando el 112 recibió un aviso por parte de la Policía Local en el que informaba sobre la agresión a una menor por parte de una joven mayor de edad en Torredonjimeno.

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo. Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.EP

Una joven de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada por otra este pasado sábado en la localidad jiennense de Torredonjimeno, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, sobre las 20,30 horas, cuando el 112 recibió un aviso por parte de la Policía Local en el que informaba sobre la agresión a una menor por parte de una joven mayor de edad en la plaza de la Constitución de dicho municipio.

Según han indicado fuentes policiales al 112, la joven había sufrido una herida "no muy grave" con un arma blanca y fue trasladada al Centro de Salud de Torredonjimeno.

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