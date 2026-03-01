Varios incendios dejan dos agentes heridos y obligan a evacuar viviendas en Granada, Santander y Alicante

¿Qué está pasando? Cinco personas han necesitado asistencia por inhalación de humo en fuegos en la ciudad nazarí y en la provincia alicantina. Dos policías, heridos en Atarfe.

Durante el fin de semana, varios incendios en España han generado evacuaciones y heridos, movilizando a los bomberos sin descanso. En Granada, un incendio dejó a una mujer y su hijo hospitalizados por inhalación de humo, mientras que en Atarfe, dos agentes resultaron heridos tras un desalojo. En Santander, los bomberos sofocaron un incendio en una vivienda sin heridos. En A Coruña, un coche en llamas alarmó a un barrio por la humareda. En Alicante, tres personas fueron rescatadas y atendidas por inhalación de humo, evitando que el fuego se propagara gracias a la rápida intervención de los bomberos.

El fuego se está haciendo notar en España. En ciudades como Granada, Santander y Alicante. En viviendas evacuadas. En agentes que han resultado heridos a causa de varios incendios en diversos pisos alrededor de la Península. Porque las llamas, tan solo en un fin de semana, han provocado varias incidencias que han hecho actuar sin descanso a los Bomberos.

En Granada, una mujer y su hijo han acabado en el hospital por inhalación de humo al acabar un piso completamente calcinado. En la misma provincia, en Atarfe, dos agentes han resultado heridos tras un fuego que ha obligado a desalojar un edificio.

En el norte, en Santander, los bomberos se han empleado a fondo para sofocar las llamas en una vivienda, en un incendio que afortunadamente ha acabado sin heridos.

Por su parte, en A Coruña, un coche ha acabado envuelto en llamas en plena calle llevando la alerta a los vecinos de un barrio ante la gran humareda que se había formado.

En Alicante, los efectivos han rescatado a tres personas que han necesitado asistencia por inhalación de humo. La rápida labor de los Bomberos ha evitado que las llamas se extendiera por el edificio.

