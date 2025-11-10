Asesinan de un tiro en la cabeza a una trabajadora guatemalteca en EEUU al equivocarse de casa para limpiar

Imagen de archivo de un agente de la Policía de Estados Unidos.

Los detalles El pasado 5 de noviembre, la mujer, de 32 años y originaria de Guatemala, recibió un disparo mortal en la cabeza al intentar abrir la puerta de una vivienda, en un vecindario de Whitestown, un suburbio de Indianápolis, que pensaba que era la que debía limpiar, pero que resultó ser la dirección equivocada.

El 5 de noviembre, María Florinda Ríos Pérez, de 32 años y originaria de Guatemala, fue fatalmente disparada en la cabeza al intentar abrir la puerta de una casa en Whitestown, Indianápolis, que confundió con la que debía limpiar. La policía encontró su cuerpo en brazos de su esposo, Mauricio Velázquez, en el pórtico de la vivienda. Las autoridades investigan si se presentarán cargos contra el propietario, ya que respondieron a una llamada de posible allanamiento. No se ha identificado a los ocupantes de la casa ni al tirador, calificando el caso como "complejo y delicado".

Como cada día, María Florinda Ríos Pérez salió junto a su esposo antes del amanecer para trabajar limpiando casas. Sin embargo, una confusión con la dirección le impidió regresar a su hogar.

El pasado 5 de noviembre, la mujer, de 32 años y originaria de Guatemala, recibió un disparo mortal en la cabeza al intentar abrir la puerta de una vivienda, en un vecindario de Whitestown, un suburbio de Indianápolis, que pensaba que era la que debía limpiar, pero que resultó ser la dirección equivocada.

La policía informó que encontró a Ríos Pérez sin vida en brazos de su esposo, Mauricio Velázquez, en el pórtico de la casa el miércoles, poco antes de las 07:00, hora local (12:00 GMT).

Funcionarios judiciales investigan si presentarán cargos contra el propietario de la vivienda. De acuerdo con las autoridades, agentes habían respondido a una llamada sobre un posible allanamiento de morada en el suburbio de Whitestown.

En un comunicado, la policía afirmó que no parecía que la pareja hubiese entrado en la vivienda. El caso fue remitido formalmente a la Fiscalía del condado de Boone para su revisión y para determinar si se presentarán cargos penales.

La policía no ha identificado a las personas que se encontraban dentro de la casa ni a quien disparó, declarando el viernes que se trata de un caso "complejo, delicado y en desarrollo", y que divulgar esa información sería "inapropiado y potencialmente peligroso".