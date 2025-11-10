Un presunto narcotraficante muerto y otros tres heridos en una operación antidroga en Toledo

Los detalles Sobre las 20:00 horas de este domingo, los agentes recibieron un aviso procedente de la urbanización Cerro Alberche de El Casar de Escalona, alertando de que se estaba produciendo un tiroteo.

La Policía Nacional llevó a cabo una operación contra el narcotráfico en El Casar de Escalona (Toledo), durante la cual uno de los presuntos traficantes perdió la vida y otros tres resultaron heridos por arma de fuego, después de que los sospechosos abrieran fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque.

Según han informado a EFE, fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha, la operación se desplagó este domingo, a última hora de la tarde. Cuando los agentes llegaron a la urbanización, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Estas mismas fuentes han detallado que en la operación antidroga, en la que también se han desplegado agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), no ha resultado herido ningún agente de la Policía Nacional.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que a las 19:54 horas de este domingo recibieron un aviso procedente de la urbanización Cerro Alberche de El Casar de Escalona, alertando de que se estaba produciendo un tiroteo. Debido a los disparos, además del fallecido por arma de fuego -del que no se tienen más datos- otros tres hombres han resultado heridos.

En concreto, un hombre de 25 años y otro de 38 tuvieron que ser trasladados en una UVI al Hospital Universitario de Toledo y el tercer herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Al lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

