Prisión provisional para el presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Los detalles El joven de 28 años fue detenido el pasado miércoles por su presunta implicación en el fuego que ya ha afectado a más de 11.000 hectáreas.

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el hombre de 28 años detenido el miércoles como presunto autor del incendio que ha afectado ya a más de 11.000 hectáreas en Las Peñas de Riglos (Huesca), según informan a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil arrestaron a este joven por un delito de incendio forestal y, tras pasar a disposición judicial, este viernes ha ingresado en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

Evacuaciones y confinamientos

El incendio, que se inició el lunes, ha quemado ya más de 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 850 personas en total de las 18 poblaciones afectadas, así como a confinar otras dos localidades más, según informa en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil.

Las 18 poblaciones son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia.

Los trabajos de extinción han logrado consolidar un 40% de su perímetro en una jornada complicada, en la que la aparición de una tormenta a principios de la tarde ha complicado las labores de extinción.

Despliegue contra el fuego

A lo largo de este viernes han trabajado 38 medios aéreos y alrededor de 600 efectivos, mientras que durante la noche desarrollarán labores 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres bulldozers del operativo Infoar del Gobierno de Aragón.

Por su parte, en el operativo policial desplegado en torno al incendio participan agentes del Seprona, el equipo PEGASO de Teruel, unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Aragón y Navarra, la unidad aérea y la agrupación de tráfico, según el comunicado de la Guardia Civil.

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