La Formación Profesional (FP) ha ganado popularidad entre los jóvenes españoles como alternativa a la educación universitaria, pero la falta de plazas púbicas está dejando a miles de estudiantes sin opción de continuar sus estudios. Este curso, en Madrid, cerca de 50.000 alumnos se han quedado sin plaza en un centro público de FP, lo que representa la mitad de los solicitantes. Una situación que no es exclusiva de la capital y se repite en otras comunidades como Cataluña, donde 31.000 estudiantes también se quedaron fuera de la FP.

Marta, una joven madrileña, tuvo que recurrir a la enseñanza privada para poder estudiar lo que quería: "Solicité en varias y no había en ninguna, y me tocó meterme en la privada. Mis padres me ayudan a pagar las clases, gracias a Dios", comenta. Como ella, son cada vez más los estudiantes que optan por centros privados. En solo una década, la matriculación en estos centros ha aumentado un 467%.

Sin embargo, no todos los jóvenes pueden permitirse esa opción. En Cataluña, la Generalitat ha sacado 10.000 plazas adicionales este mes, aunque aún quedan 5.000 estudiantes sin poder cursas lo que desean. "A algunos los redirigirán a ciclos, afine, y otros se quedarán sin ciclo", advierte el secretario general del sindicato Profesores de Secundaria de Cataluña.

La secretaria general de Enseñanza de CCAA, por su parte, señala la falta de inversión pública como principal causa de esta problemática: "Faltan plazas públicas porque no hay inversión suficiente". Desde la Generalitat de Cataluña reconocer la falta de previsión y aseguran que "tiene que ser una mejora evidente para el próximo curso escolar", con el objetivo de evitar que esta falta de plazas acabe, traduciéndose en un aumento del abandono escolar.