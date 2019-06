'Las casas de Babilonia', un lugar lleno de historia en peligro por la construcción de un espigón: "Sin ella me quitan la vida"

La ruta por la costa de laSexta Columna llega hasta las casas pegadas al mar en Guardamar del Segura, en la playa de Babilonia, Alicante. El Estado mandó construirlas en los años 30 para actuar como muro de contención junto a un pinar para que las dunas de la playa dejaran de invadir el pueblo.

Ahora, el agua está destruyendo esas casas después de la construcción de un espigón en la desembocadura del río segura que ha arrebatado gran parte de la arena. Esas viviendas esconden historias como la de Gael, quien vive en una de ellas desde que nació, es su hogar y está a punto de perderlo.

"Me arrebatan la vida, me he criado aquí", afirma el joven, que recuerda cómo antes del espigón "todas las casas estaban llenas de gente joven, las puertas estaban siempre abiertas, jugando". "Me quitan esto y me quitan la vida, no sé vivir en otro sitio", lamenta Gael, quien destaca que desde la construcción del espigón "la playa empezó a entrar en retroceso".

Una opinión que mantiene el portavoz de la Asociación de Vecinos de la playa Babilonia, Manolo López. "Se construye un espigón de dimensiones descomunales que hace que se pierda arena en uno de sus lados. De esta manera, las playas empiezan a menguar de forma rápida", critica.

Ahora, en algunos temporales, el mar ha alcanzado las viviendas por lo que 'Las casas de Babilonia', ahora mismo, no respetan la Ley de Costas. Su concesión terminó en 2018, pero, en su caso, el Estado no ha querido prorrogarla, algo que sí ha hecho con grandes empresas o el chalet del Ministro de Franco.