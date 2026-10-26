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ACCIDENTE EN BARCELONA

Habla un testigo del accidente de autobús en Fogars de Montclús: "Vimos cómo el tanque de gasolina reventaba"

Los detalles Alberto Crellesa circulaba en moto detrás del autocar cuando presenció el siniestro y ayudó a evacuar a los pasajeros, entre ellos varios niños y un bebé de unos cuatro meses.

Uno de los testigos del accidente de autobus en Montseny (Barcelona).
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Alberto Crellesa circulaba en moto detrás del autobús accidentado en Fogars de Montclús, en Barcelona, cuando presenció cómo el vehículo se precipitaba por un talud de unos 10 metros. El siniestro acabó con 87 personas heridas y aún se desconoce si quedan accidentados bajo el vehículo, ya que por la complejidad del terreno no se ha podido levantar aún.

"Vimos cómo el tanque de gasolina reventaba y dejaba una mancha muy grande en el asfalto, literalmente una pista de patinaje", relató en el programa 'Espejo Público'.

Tras presenciar el accidente, Crellesa llamó a emergencias y se implicó en la evacuación de los afectados junto a otras personas que se encontraban en la zona. Según relata, organizaron una cadena humana para sacar a los pasajeros del autobús accidentado. "Conseguimos sacar a uno y a otro… a niños", explicó. Entre las personas que lograron sacar, relata que sacaron a un bebé de entre tres y cuatro meses.

Preguntado por la conducción, Crellesca asegura que el autobús no iba especialmente rápido. Además, el conductor ya ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Este martes está previsto levantar el autobús y conocer la cifra definitiva de accidentados. Mientras, de los 87 heridos hay 37 ingresados y ocho se encuentran en estado grave.

Mientras, se sabe que al menos 22 personas viajaban de pie, ya que el vehículo contaba con 65 asientos. Tras el siniestro, el Govern de la Generalitat se plantea modificar la normativa para prohibir esta práctica en los trayectos interurbanos, especialmente en rutas de montaña.

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