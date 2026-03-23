Manuel López defiende las casas de Playa Babilonia: "Esto no es el modelo depredador de la costa de otros municipios"

Debido al cambio climático varias de las casas construidas hace 100 años en esta playa de Alicante han sido engullidas por el mar. El presidente de la Asociación de vecinos Playa Babilonia pide a la administración soluciones.

Frente a los negacionistas del cambio climático, sus consecuencias se hacen cada vez más evidentemente en el litoral español. Un ejemplo de ello es Playa Babilonia, en Guardamar del Segura, Alicante, donde se ha desplazado Andrea Ropero donde, por esa causa, muchas casas han sido engullidas por el mar. La reportera se reúne con Manuel López, presidente de la Asociación de vecinos Playa Babilonia.

Como señala la reportera, hasta hace un siglo el mar estaba 100 metros hacia dentro y vivir en una de las casas de la zona "era un privilegio". "Hoy en día es un problema para sus vecinos por culpa, en parte, del cambio climático".

Manuel cuenta que Guardamar siempre fue un lugar "maravilloso e idílico". "Tenemos que imaginar esta zona con 100 metros de playa y de arena, con dunas litorales enormes a nuestra espalda, que, por supuesto, han desaparecido", cuenta.

López explica que aquello que creó la playa, los aportes del río Segura, "como todas las playas de Mediterráneo, ese grifo natural, se ha cortado". "Los sedimentos, el material no llega, además una desembocadura con un espigón que no tiene un estudio de impacto ambiental y que está construido al revés que todos los del Mediterráneo, la cual lleva a una aceleración de ese proceso de erosión costera", añade.

Las casas que hay en la zona se construyeron en los años 30 y eran legales. Manuel indica que fue "la propia Administración la que promueve esta construcción y la que dice que se hacen para embellecer el pueblo, para embellecer la playa y para fijar las arenas de todo lo que es el proyecto de mejora de la reforestación de la Pinada". López afirma que, gracias a la presencia de estas casas, "el mar no se ha metido más en este terreno protegido".

Pero, como indica Ropero, se deben demoler las casas, algo marcado por la Ley de Costas y ratificado por el Tribunal Supremo. Manuel expone que según el Supremo "las casas son legales y tiene derecho a la prórroga de su concesión". López añade que la ley valenciana "entiende que le puede dar una protección cautelar porque están en tramitación de esta protección de patrimonio, casas que van a hacer 100 años y propias de la construcción de lo que es de esa época de arquitectura popular".

Manuel defiende que las casas tienen un valor propio, histórico. "Esto no es el modelo depredador de la costa que hemos conocido en tantos otros municipios", indica, "son casas centenarias que forman parte de la propia planificación del ingeniero Mira y de la propia voluntad de la administración de entonces del año 34".

"Si este mar avanza la solución no es tirar a la gente de su casa, no es hacer un deslinde unos metros más adentro, la solución, como administración responsable, es decir '¿qué ha ocurrido aquí para que una playa desaparezca?'", plantea Manuel. "No hacer nada ya es tomar una decisión", añade, "y, en este caso, no hacer nada es destruir".

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