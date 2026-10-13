La cara y la cruz del drama de la vivienda: se paran dos desahucios en Madrid y Mallorca mientras desalojan a una madre y dos menores en Las Palmas

Los detalles En el caso de Gran Canaria, el informe de vulnerabilidad del Ayuntamiento se envió esta misma mañana de urgencia, pero no ha prosperado en los juzgados.

El drama de la vivienda en España continúa con desahucios impactantes. En Las Palmas de Gran Canaria, una madre y sus dos hijos han sido desalojados pese a un informe de vulnerabilidad enviado a última hora. Vecinos y activistas intentaron frenar la acción, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, se lograron detener dos desahucios. En Leganés, un juez paralizó indefinidamente el desalojo de Josefina, de 62 años, tras considerar su vulnerabilidad. En Palma de Mallorca, el desahucio de una familia con tres menores, uno con autismo, fue suspendido debido a irregularidades en la documentación del propietario.

El drama de la vivienda no cesa en España. Este martes, una madre y sus dos hijos menores han sido desahuciados de su casa han en Las Palmas de Gran Canaria. El problema ha sido de plazos, puesto que el informe de vulnerabilidad del Ayuntamiento se envió esta misma mañana de urgencia, pero no ha prosperado en los juzgados.

Ante esta situación, decenas de vecinos y activistas han intentado impedir que la Policía accediese a la vivienda. Finalmente, el desahucio se ha ejecutado y Jennifer y sus hijos se han quedado en la calle pese a estar en el paro.

Sin embargo, este martes sí se han logrado frenar dos desahucios. Uno de ellos ha sido el de Josefina, de 62 años, que iba a ser expulsada de su vivienda en la localidad madrileña de Leganés.

Su familia ha presentado un recurso alegando que Josefina reúne las condiciones para ser considerada vulnerable. Ante esta situación, el juez ha paralizado su desalojo por segunda vez en una semana, esta vez, de forma indefinida.

Al conocer la noticia, Josefina no ha podido contener la emoción. "Llevo siete años en esta lucha", ha asegurado. Además, ha explicado que este proceso le ha producido un enorme desgaste: "No puedo más con este sufrimiento".

También se ha paralizado en Palma de Mallorca el desahucio de una familia en la que hay tres menores, uno de ellos, con trastorno del espectro autista. Su padre fue despedido de forma improcedente, por lo que no pudo hacer frente al pago de una mensualidad. Cuando le llegó la compensación económica era demasiado tarde, y la empresa propietaria ya había puesto en marcha la denuncia.

En el juicio, la sociedad se presentó como pequeña tenedora, alegando que no tenía viviendas en propiedad. "No vieron la documentación, que era un alquiler en una oficina, que en teoría el propietario no tenía viviendas", explica Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios Mallorca. Por el momento, el desalojo ha quedado paralizado.

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