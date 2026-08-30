Caos en la última noche de fiestas de Bilbao: 14 detenidos y varios agentes de la Ertzaintza heridos por botellazos

¿Qué ha pasado? Los agentes acudieron a dos altercados y en una pelea en Abando fueron recibidos con lanzamiento de botellas por parte de unas 200 personas. Cinco de los arrestados son menores entre 15 y 17 años.

La última noche de Aste Nagusia en Bilbao se vio empañada por disturbios en el barrio de Abando. Inicialmente, una pelea se transformó en una batalla campal, resultando en la detención de 14 personas, incluidos cinco menores, y varios agentes heridos. La Ertzaintza intervino tras recibir una llamada a las 5:20 de la madrugada, enfrentándose a un grupo de 200 personas que lanzaban objetos. Se detuvo a doce hombres, algunos con antecedentes. Un segundo altercado a las 6:00 llevó a la detención de dos jóvenes más. Los agentes sufrieron lesiones y un vehículo policial fue dañado.

Caos en la última noche de Aste Nagusia en Bilbao. Lo que comenzó como una pelea en el céntrico barrio de Abando, donde se instalan algunas de las carpas de ocio de la mítica fiesta, se convirtió en una batalla campal en la que 14 personas fueron detenidas y varios agentes resultaron heridos.

La Ertzaintza detuvo en la madrugada de este domingo por desórdenes públicos a catorce personas, cinco menores, en dos altercados distintos, en uno de los cuales unas doscientas personas han lanzado botellas y otros objetos contra los ertzainas, lo que ha causado lesiones a varios de ellos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los primeros incidentes, en los que se han practicado doce arrestos, se han registrado sobre las 5:20 de esta madrugada, tras recibir la Ertzaintza una llamada por una pelea entre varias personas en el céntrico barrio Abando de Bilbao. Los agentes desplazados hasta el lugar han sido recibidos con lanzamientos de botellas por parte de unas doscientas personas. Ante ello, los agentes han procedido a reagruparse para protegerse de los lanzamientos y han hecho uso del material antidisturbios.

En los altercados la Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a doce hombres, cinco de ellos menores de entre 15 y 17 años. A uno de los menores de 17 años le constan tres investigaciones anteriores. El resto de los detenidos son adultos de entre 18 y 34 años.

El arrestado de 34 años ha sido detenido en tres ocasiones anteriores e investigado en doce, mientras que un joven detenido de 22 años cuenta con una investigación anterior. Varios agentes de la Ertzaintza han tenido que ser atendidos por contusiones y lesiones inciso contusas. Además, un vehículo policial ha recibido varios impactos.

El otro altercado se ha registrado sobre las 6:00 de la mañana también en el barrio de Abando, donde la Policía Municipal de Bilbao ha solicitado apoyo a la Policía Autónoma Vasca. Tras la petición, agentes de la Ertzaintza se han desplazado al lugar y, según ha informado Seguridad, han hecho uso de "la fuerza proporcional" y han detenido a dos jóvenes de 19 años. Además, otro joven de 17 años ha resultado expedientado por la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Esto no es fiesta"

Ante estos sucesos, el sindicato policial Esan ha transmitido su apoyo a los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal que en la noche de este sábado intervinieron en los "graves" incidentes registrados durante las fiestas de Bilbao y ha avisado de que "esto no es fiesta", sino que "rodear, amenazar y lanzar botellas contra policías es violencia".

En una nota, Esan ha señalado que Bilbao "no puede convertirse en un campo de batalla" contra los agentes y ha exigido "tolerancia cero" frente a quienes les atacan. Según ha insistido, agredir a un ertzaina o a un policía municipal "no puede salir gratis" y son necesarias "medidas y cambios legislativos urgentes y contundentes".

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