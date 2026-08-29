Muere un hombre tras quemarse a lo bonzo a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

La Ciudad de la Justicia de Córdoba.

¿Qué ha pasado? El hombre ha sido trasladado con vida por los servicios sanitarios hasta el Hospital Reina Sofía para recibir asistencia médica, donde finalmente ha perdido la vida a causa de las graves quemaduras.

Un hombre ha fallecido tras quemarse a lo bonzo frente a la Ciudad de la Justicia en Córdoba. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el individuo se prendió fuego a sí mismo frente a los juzgados. Inmediatamente, la Policía Local, bomberos y el servicio sanitario 061 acudieron al lugar para socorrer al herido. Aunque fue trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, el hombre sucumbió a las graves quemaduras sufridas. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre su identidad. La noticia ha sido reportada por Europa Press con información del Consistorio.

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido este sábado en el Hospital Reina Sofía tras haberse quemado a lo bonzo frente a la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba capital.

Según han detallado fuentes oficiales del Consistorio a Europa Press, los hechos han tenido lugar sobre las 14:00 horas, momento en el que se ha recibido el aviso de que un varón había decidido prenderse fuego a si mismo frente al edificio donde se encuentran los juzgados.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazados efectivos de la Policía Local, Bomberos y del servicio sanitario 061 para atender al herido.

Posteriormente, el hombre ha sido trasladado con vida por los servicios sanitarios hasta el Hospital Reina Sofía para recibir asistencia médica, donde finalmente ha perdido la vida a causa de las graves quemaduras.

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