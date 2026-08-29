Las ONG que trabajan en Ceuta piden más seguridad para poder hacer su trabajo: "Ha habido agresiones verbales y físicas"

Los detalles Pese a la exigencia de más seguridad, afirman que no van a abandonar la crisis humanitaria que señalan que existe en la ciudad autónoma.

La situación en Ceuta es compleja, con ONG enfrentando violencia mientras ayudan a migrantes. Trabajadoras denuncian agresiones verbales y físicas, así como insultos en redes, y demandan mayor seguridad. A pesar de la hostilidad de grupos de extrema derecha que buscan obstruir su labor, las ONG continúan brindando ayuda humanitaria esencial, como alimentos y atención médica, en una evidente crisis humanitaria. Además, enfrentan bloqueos a ambulancias de Cruz Roja y denuncian acoso por parte de autoridades y vecinos. Exigen protección para ellos, la población local y los migrantes, en una situación que sigue empeorando.

La situación en Ceuta es complicada para todos, pero las ONG que trabajan en la ciudad autónoma aseguran que no justifican la violencia que están sufriendo mientras atienden a los migrantes.

"Ha habido agresiones verbales, alguna física, insultos". "Cuando nos reconocen por la calle nos insultan. En redes también sufrimos mensajes de odio". Son solo algunos testimonios de trabajadoras que están exigiendo más seguridad en Ceuta.

Pero ellas tienen claro que lo que hay en Ceuta es una crisis humanitaria abierta y hay que seguir ahí: "No podemos dejar de prestar ayuda humanitaria porque haya unas personas de extrema derecha y fascistas que quieran bloquear".

Sus armas son arroz, pan y atención sanitaria y eso se llama solidaridad con las personas más vulnerables. Las ONG reconocen que los nervios están a flor de piel y los episodios de grupos de personas bloqueando ambulancias de Cruz Roja con ayuda humanitaria son cada vez más habituales.

Están dispuestos a acabar con lo poco que tienen con el objetivo de que los migrantes se vayan de España. Y ellas, las ONG, están en medio, haciendo lo que pueden, pero tampoco se callan: "Denunciamos que estamos sufriendo un acoso por parte de Policía Nacional, Guardia Civil, militares y vecinos"

Están acostumbrados a trabajar en contextos difíciles, pero la situación solo empeora y exigen más seguridad no solo por ellos, también por la población ceutí y por aquellos que llevan sufriendo ya demasiado tiempo.

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