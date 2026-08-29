Sentada pacífica en El Príncipe para reivindicar que Ceuta "no se vende, sino que "se defiende"

Los detalles Los manifestantes han expresado que quieren "volver a la normalidad" y han criticado que "tras casi un mes", nadie les "escucha" ni les hace caso.

En Ceuta, ante la posible llegada de grupos ultra, se suspendieron algunas manifestaciones previstas para el sábado, aunque se mantuvo una "sentada pacífica" en El Príncipe, bajo el lema "Ceuta no se vende". Los manifestantes recorrieron desde las Murallas Reales hasta la Rotonda de la Frontera, donde realizaron la sentada sin incidentes. Portando banderas de España, los participantes se desmarcaron de actos violentos previos, como el incendio de refugios de migrantes en Playa Benítez. Criticaron la falta de atención tras la entrada masiva de migrantes hace un mes y agradecieron a la prensa, aplaudiendo su labor en contraste con la tensión anterior.

Ante la posible llegada de grupos ultra a Ceuta, se han suspendido algunas manifestaciones convocadas para este sábado, aunque algunas sí se han mantenido, como la que se había anunciado como una "sentada pacífica" en El Príncipe para reivindicar que Ceuta "no se vende".

Los manifestantes han partido desde las Murallas Reales a las 18:00 horas de este sábado hasta la Rotonda de la Frontera, donde han protagonizado la sentada, que se ha llevado a cabo sin incidentes.

Con banderas de España, los participantes se han querido desligar de las imágenes de violencia en las protestas, como en la que un grupo de ceutíes prendió fuego a los refugios de los migrantes en Playa Benítez.

En este caso, los vecinos participantes en la sentada han afirmado que lo que quieren es recuperar la normalidad y han criticado que tras un mes desde la entrada masiva de migrantes, nadie les hace caso.

Aplausos a la prensa

Tras la conexión en directo de laSexta, los manifestantes han querido aplaudir a la prensa, como muestra de agradecimiento de su labor, una imagen que contrasta con la tensión y violencia vivida los días anteriores, en los que ha sido muy complicado informar en Ceuta.

Ahora, los participantes en la sentada pacífica han insistido en que solo quieren que los periodistas cuenten lo que está ocurriendo en Ceuta con motivo de la crisis migratoria y que se escuche al pueblo ceutí.

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