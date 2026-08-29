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Continúan las protestas

Sentada pacífica en El Príncipe para reivindicar que Ceuta "no se vende, sino que "se defiende"

Los detalles Los manifestantes han expresado que quieren "volver a la normalidad" y han criticado que "tras casi un mes", nadie les "escucha" ni les hace caso.

Sentada pacífica en Ceuta

Ante la posible llegada de grupos ultra a Ceuta, se han suspendido algunas manifestaciones convocadas para este sábado, aunque algunas sí se han mantenido, como la que se había anunciado como una "sentada pacífica" en El Príncipe para reivindicar que Ceuta "no se vende".

Los manifestantes han partido desde las Murallas Reales a las 18:00 horas de este sábado hasta la Rotonda de la Frontera, donde han protagonizado la sentada, que se ha llevado a cabo sin incidentes.

Con banderas de España, los participantes se han querido desligar de las imágenes de violencia en las protestas, como en la que un grupo de ceutíes prendió fuego a los refugios de los migrantes en Playa Benítez.

En este caso, los vecinos participantes en la sentada han afirmado que lo que quieren es recuperar la normalidad y han criticado que tras un mes desde la entrada masiva de migrantes, nadie les hace caso.

Aplausos a la prensa

Tras la conexión en directo de laSexta, los manifestantes han querido aplaudir a la prensa, como muestra de agradecimiento de su labor, una imagen que contrasta con la tensión y violencia vivida los días anteriores, en los que ha sido muy complicado informar en Ceuta.

Ahora, los participantes en la sentada pacífica han insistido en que solo quieren que los periodistas cuenten lo que está ocurriendo en Ceuta con motivo de la crisis migratoria y que se escuche al pueblo ceutí.

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