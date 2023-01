Enero comienza con las Urgencias al borde del colapso en muchas comunidades autónomas. Encontrar a pacientes en camas por los pasillos es una imagen que se repite en los grandes hospitales de diferentes puntos de España.

Son muchos los que pasan días e incluso semanas a la espera de conseguir una cama en planta. Amontonados en los pasillos, teniendo que pasar la noche en sillones o butacas.

Los sanitarios protestan y aseguran que esta situación no es nueva, señalan que el principal problema es la falta de personal. Los pacientes también se quejan porque la situación es deplorable.

En Madrid, el Hospital de la Paz es uno de los más afectados. Los sanitarios que trabajan allí hablan de un colapso permanente, aunque en los últimos días la situación es todavía peor. En la mañana de este miércoles hay un total de 75 pacientes pendientes de subir a planta, cuando el hospital solo tiene 72 camas de Urgencias para todos. Eso se traduce en pacientes pasando la noche en sillones y camillas por los pasillos, al menos 30 de ellos llevan desde el 9 de enero esperando a subir a planta y uno de ellos desde el 6 de enero sin conseguir cama.

"La única alternativa es habilitar más espacio. No hay camas disponibles y el espacio de trabajo es mínimo y todo conlleva problemas de hacinamiento. Las enfermeras casi no pueden atender a los pacientes en los pasillos porque no hay espacio para moverse", destacan desde el sindicato de enfermería Satse.

La situación también es crítica en las Urgencias del Hospital Infanta Sofía. Allí hay pacientes que esperan en los pasillos hasta tres días para ser subidos a planta y "siguen a cargo de una plantilla de urgencia incapaz de poder atender a la enorme demanda asistencial", denuncian los sanitarios. Explican que se han habilitado zonas de espera para poder colocar camas, aunque entre ellas no se respetan las mínimas normas de seguridad intimidad.

Pese a las denuncias públicas de pacientes y trabajadores, desde la Consejería de Sanidad de Madrid asegura que los hospitales están "a nivel general estables" y achacan "puntuales picos de afluencia" a la presión asistencial propia de esta época del año en la que el virus de la gripe circula junto con otras enfermedades respiratorias. Hablan además de un refuerzo de plantilla con más de 1.300 profesionales desde el pasado mes.

En el Hospital del Mar, en Barcelona, los sanitarios también reconocen una situación de saturación. Los trabajadores explican a laSexta que han tenido que cancelar operaciones no urgentes. Los sindicatos denuncian que la capacidad máxima en Urgencias es de 96 camas y había en la tarde de este martes 193 pacientes esperando, algunos durante más de 90 horas. En el Sant Joan de Barcelona hay hasta una semana de espera para poder acceder a una cama.

Tampoco es buena la situación que viven los centros de Sevilla. En el Hospital Virgen del Rocío la situación es de saturación. En la jornada de este martes atendieron a más de 400 pacientes en 11 horas, algo que es habitual en una guardia de 24 horas. Además de los ciudadanos que acuden graves al hospital, también acuden para ser atendidos en Urgencias quienes intentan coger una cita en su centro de salud y no pueden.

En el Hospital General de Valencia han amanecido con 64 pacientes a la espera de que se les asigne cama. Para tratar de desbloquear la situación, se ha convocado una reunión entre miembros del sindicato médico con Conselleria de Sanitat.

También en el Hospital Universitario de Toledo estos días se ven camas abarrotando los pasillos. Y en Galicia, en el Hospital Universitario de A Coruña hay unos 600 pacientes diarios en Urgencias que tienen 48 horas de espera para conseguir una cama.

Con este panorama, varias comunidades autónomas están preparando ya movilizaciones de personal sanitario para este mes de enero. Andalucía, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Navarra, Galicia y Comunidad de Madrid. Más del 6% de la población española podría verse afectada por estos paros. Todos los sanitaros coinciden en sus críticas, están saturados y falta personal.