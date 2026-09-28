La profesión de fabricante de ceras, en peligro de extinción: Más Vale Tarde visita la última cerería de Galicia

En Pontevedra se encuentra la única cerería que queda en toda Galicia. Joaquín, uno de los pocos cereros que quedan, muestra cómo es su fábrica en la que desarrolla este oficio presente en su familia desde hace cuatro generaciones.

Más Vale Tarde visita en Pontevedra la única cerería que queda en toda Galicia, donde la profesión de fabricante de velas está en peligro de extinción.

Joaquín es uno de los últimos cereros en activo, una tradición que en su caso se remonta cuatro generaciones, y nos muestra cómo es este oficio, también en la fábrica, donde hacen velas de artesanía y cirios.

Todo empieza con una mecha, a la que sigue un sistema tradicional de moldes y secado para después darle todo tipo de formas.

También tenemos la vela de laSexta, con la que Joaquín nos obsequia.

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