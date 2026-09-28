La ruta canaria deja una nueva cifra preocupante: 557 personas son rescatadas tratando de llegar a El Hierro

Imagen de archivo de la llegada de un grupo de migrantes tras un rescate de Salvamento Marítimo de un cayuco al sur de la isla de El Hierro.

Los detalles El primero de los cayucos había salido hacía 11 días de Guinea-Bisáu con 268 personas a bordo, entre ellas había cuatro menores y 17 mujeres.

La ruta canaria deja este lunes una cifra preocupante: 557 personas han sido rescatadas tratando de llegar a la isla de El Hierro. De hecho, uno de los tres cayucos localizados por Salvamento Marítimo llevaba 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres. Había salido hace once días de Parque Natural Varela Guinea-Bisáu y muchos de los migrantes que iban en ellas presentaban síntomas de deshidratación.

Este ha sido el primero de los rescates que se han producido durante la madrugada de este lunes. Ha sido la tripulación de la Salvamar Diphda la encargada de socorrer a este primer grupo, que ha arribado a La Restinga a las 01:14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre sus ocupantes hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil. Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Además, la Guardamar Polimnia ha socorrido a las 06:00 horas a otro grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga y que ha arribado a la isla pasadas las 09:15 horas.

Por su parte, según ha recogido la agencia EFE, la Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5:37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro. En él iban 190 personas, que también han sido desembarcadas en El Hierro pasadas las 09:15 horas.

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