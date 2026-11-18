Los detalles La decisión se ha adoptado por la mayoría de dos votos contra uno, el del presidente de la sala, que ha formulado un voto particular en el que defiende que debió revocarse la prisión.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Jonathan Andic, acusado del presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, según ha informado EFE. De esta forma, confirma el auto del Tribunal de Instancia de Martorell que acordó su prisión provisional, comunicada y eludible mediante fianza de un millón de euros que abonó el mismo día que fue detenido, el pasado mayo.

La decisión se ha adoptado por la mayoría de dos votos contra uno. El presidente de la sala, Andrés Salcedo Velasco, ha formulado un voto particular en el que defiende que debió revocarse la prisión.

La sala mantiene todas las medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia semanal ante un juzgado. La resolución advierte de que se demoró varios meses su resolución ante la imposibilidad de los tres miembros de la sala de visionar el abundante material aportado en este primer tramo de la instrucción judicial.

*Noticia en ampliación.

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