El cambio de viento abre una nueva brecha en el incendio de El Cerro (Huelva): afecta a un perímetro de 1.200 hectáreas y hay 380 desalojados

Incendio que se desató en El Cerro del Andévalo (Huelva) en un terreno de dehesa

Los detalles El consejero de Emergencias de Andalucía ha indicado que "una vez que se ha logrado proteger al pueblo", se trabaja en zonas como la "cola flanco derecho", aunque hay dos frentes activos.

El incendio forestal en El Cerro del Andévalo, Huelva, afecta a un perímetro de 1.200 hectáreas, aunque no se ha precisado cuánto terreno está quemado. Un cambio de viento ha complicado la situación, obligando al desalojo de Villanueva de las Cruces, con 380 vecinos evacuados a Calañas y El Cerro. Unos 130 efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar el fuego, enfrentándose a rachas de viento de 25 a 35 km/h. La zona afectada es de alto valor ecológico, con eucaliptos, encinas y fauna diversa. La Junta ha activado albergues y ha emitido alertas para coordinar la evacuación.

El incendio forestal que se inició la noche de este martes en El Cerro del Andévalo (Huelva) ya afecta a un perímetro de 1.200 hectáreas de terreno, quedando pendiente de precisar cuánto terreno está quemado en su interior, tras un cambio de viento que la tarde de este miércoles ha hecho que se abra una nueva brecha. Unos 130 efectivos del Plan Infoca pasarán la noche trabajando desde tierra para intentar controlar el incendio

En conferencia de prensa en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que el desalojo de Villanueva de las Cruces (Huelva), con unos 380 vecinos que han sido llevados a Calañas y El Cerro, se ha realizado "en un momento muy crítico", ya que se hizo "tras el cambio de viento a oeste, que hizo cambiar totalmente y abrir una brecha en el flanco izquierdo".

Sanz ha dicho que los bomberos trabajan con rachas "de 25 o 35 kilómetros por hora", y el cambio de viento ha sido determinante para avisar del desalojo de Villanueva de las Cruces, con un total de 384 personas afectadas. Aunque se encuentran en dos municipios distintos, los desalojados se van a reunificar en el polideportivo en Calañas, se prevé que unas 150 personas se quedarán en el polideportivo y se ha activado un albergue provisional en Calañas.

Dos frentes activos

Sanz ha indicado que "una vez que se ha logrado proteger al pueblo", se trabaja en zonas como la "cola flanco derecho", aunque hay dos frentes activos, y ha precisado que las 1.200 hectáreas corresponde a "la superficie recorrida", si bien y cuando se sofoquen las llamas puede haber muchas zonas que no se hayan quemado.

Preguntado sobre si pedirá la activación de la Unidad Millitar de Emergencias (UME), ha señalado que la Junta dispone todavía de medios propios para atacar las llamas, aunque “son los técnicos los que deciden en cada momento qué dispositivos son necesarios”.

La Junta ha remitido a las 17:08 horas de este miércoles un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos del área de la población de Villanueva de las Cruces y sus diseminados para decretar el desalojo de sus viviendas por la evolución del incendio.

Ha decretado el desalojo preventivo de unas 380 personas y ordenado que la evacuación se realice en dirección a Calañas, al tiempo que ha hecho un llamamiento a cerrar puertas y ventanas, y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que actúan en el lugar en un mensaje emitido en español e inglés.

La dirección de la emergencia ha habilitado albergues en el complejo deportivo de Calañas -a 27 kilómetros- y en instalaciones municipales de El Cerro del Andévalo —a 17—, mientras que Cruz Roja se encarga de atender las pernoctas, en caso de ser necesarias, y Protección Civil y Cáritas coordinan la manutención de los afectados.

Una zona de dehesa de alto valor ecológico

Los bomberos trabajan en un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas en un incendio que ha obligado a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1.

Con maquinaria pesada y equipos de tierra se ha intentado este miércoles limitar el crecimiento de los flancos, aunque la intensidad de propagación es alta por masas de eucaliptos y encinar con matorral.

El incendio está afectando a una zona en la que viven distintas especies de animales en el centro de la provincia de Huelva, como jabalíes, ciervos, zorros, liebres, meloncillos o perdices y, en menor medida, conejos y liebres.

Se trata de una zona de dehesa de alto valor ecológico, además de ser uno de los lugares de Andalucía en los que se puede asistir en septiembre a ver en vivo la berrea de los ciervos en su apareamiento.

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