Este domingo, 27 de marzo, los relojes serán adelantados una hora para así entrar a lo que se conoce como el horario de verano. Este cambio se notará sobre todo en que amanecerá y anochecerá más tarde, de manera que nos despertaremos con menos luz que estos días previos, pero el día será más largo, con una puesta de sol tardía.

De todos modos, el huso horario de nuestro país ha dado mucho de qué hablar, ya que no es el que le corresponde por su situación geográfica en nuestro planeta. La península se rige en base a la hora europea central -es decir, la de Berlín- cuando realmente debería seguir la hora occidental que es la de Londres.

Si miramos el mapa de husos horarios orientado en base al meridiano de Greenwich, España se sitúa en el mismo meridiano que Reino Unido, Portugal o Irlanda. A pesar de ello, el horario de nuestra península está una hora por delante de estos países. Es por eso que España sigue un horario que geográficamente no le corresponde.

¿Desde cuándo y por qué sucede esto? ¿Ha intentado España volver a la hora de uso que le corresponde? Respondemos todas estas incógnitas a continuación.

¿Por qué España tiene un horario que no le corresponde?

España tiene un huso horario que no le pertenece debido a un cambio realizado por el dictador Francisco Franco en 1940, momento en el que adelantó los relojes de los españoles una hora. Este adelanto se realizó con el fin de que el horario nacional marchara de acuerdo con el de los demás países europeos, según recoge el Boletín Oficial del Estado de 1940. Esta decisión supuso el comienzo de un cambio en la historia de España qué aún sigue siendo uno de los principales objetos de controversia.

En el momento que Franco anunció esta resolución, el artículo cinco de dicho dictamen confirmó que España regresaría a su horario "normal". Es decir, que el país volvería a adoptar el horario correspondiente al meridiano de Greenwich con el que había vivido hasta ahora.

Esto nunca ocurrió y, por lo tanto, 82 años después España sigue adoptando un horario que no le pertenece teniendo en cuenta su situación geográfica. Excepto las Islas Canarias, España tiene la hora europea central (la de Berlín) y no la Occidental (la de Londres).

¿Por qué decidió Franco cambiar el huso horario de España?

Si volvemos al momento en el que se implantó este cambio de hora, hay que tener en cuenta que en 1940 Alemania comenzó a invadir los países occidentales que habían adoptado una posición neutral en la Segunda Guerra Mundial. Franco, por su parte, decidió dejar de lado su imparcialidad y buscó un acercamiento con Hitler. En efecto, el encuentro entre los dictadores tuvo lugar el 23 de octubre de 1940 en Hendaya.

Es cierto que no existe ningún documento que pruebe que esta modificación se adoptó para seguir el mismo horario que los territorios ocupados por la Alemania nazi, pero muchos medios se hacen eco de que Franco quiso ser "solidario" con Hitler. El historiador Maximiliano Fuentes Codera afirma que España se ajustó al horario alemán para "acercar posturas con Hitler".

Este cambio no se realizó solamente en España. Países como Italia, Reino Unido, Portugal y Francia también adelantaron sus relojes. No obstante, una vez concluida la guerra, tanto Reino Unido como Portugal volvieron al horario que les correspondía, mientras que España y Francia -entre otros- no retomaron el horario del meridiano de Greenwich.

Esto supuso un cambio definitivo para España. Se adoptó el huso horario +1 para la península y las Islas Baleares y la del huso horario 0 en las islas Canarias.

¿Qué es el meridiano de Greenwich?

También conocido como meridiano cero, el meridiano de Greenwich es la línea por la cual se mide la longitud terrestre y se establecen los husos horarios en el mundo. De esta manera, todos los husos horarios se basan en el Tiempo Universal Coordinado (UTC) o Greenwich Mean Time (GMT), el huso horario centrado sobre el meridiano de Greenwich que determina el huso horario que debería de seguir de cada país.

A pesar de que el propio meridiano de Greenwich cruza la península, España mantiene el horario de Europa central, algo que no le corresponde en cuanto a situación geográfica se refiere, ya que debería de seguir el horario UTC+0.

¿Tienen Galicia y las Islas Canarias un huso horario adecuado?

Resulta extraño que Galicia comparta huso horario con Alemania -estando a más de 2.000 kilómetros de distancia-, pero tenga una hora más que Portugal. Ana Miranda, la que fuera diputada del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Europeo, confirmaba a Galici@ Press que a Galicia, geográficamente, le corresponde el huso UTC-1, pero la hora oficial es UTC+1. Por lo tanto, Galicia tiene una diferencia de dos horas respecto al huso horario al que pertenece y, por lo tanto, a la luz que recibe.

Las Islas Canarias, que utilizan la UTC+0 como Portugal o Reino Unido, tampoco siguen el huso horario que les corresponde. Su posición geográfica lo sitúa en UTC-1, el horario que oficialmente se le asignó antes de que Franco unificara la hora de España con la de Alemania. Sí, las islas también actualizaron su hora manteniendo su diferencia respecto al país, y desde entonces no ha vuelto a su huso horario.

¿Se va a cambiar el huso horario en España?

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2018 un acuerdo para la creación de una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial. Esta Comisión es la encargada de elaborar un informe para evaluar si conviene que España mantenga la hora de Europa central o, por el contrario, debería de cambiarla y poner la que geográficamente le corresponde. Esto también afectaría al cambio de hora que rige la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea y que lleva sobre la mesa desde hace años.

Hasta el momento la abolición de los cambios de hora no ha sido aprobada. El Consejo de Ministros publicó un informe de la comisión para la reforma de la hora oficial en marzo de 2019 en la que se proponía "no producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no exista un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta".

Por lo tanto, los expertos que forman parte de la Comisión descartan el cambio del huso horario y manifiestan en el informe que después de mantener el horario actual durante tantos años, "la población española ha desarrollado una adecuación a ese horario y no hay suficientes razones para modificarlo".

Cambios de hora en los próximos años

Este es el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022-2026, según la publicación del BOE del 15 de marzo de 2022:

Fechas de comienzo del período del horario de verano

2022: Domingo, 27 de marzo.

2023: Domingo, 26 de marzo.

2024: Domingo, 31 de marzo.

2025: Domingo, 30 de marzo.

2026: Domingo, 29 de marzo.

Fechas de inicio del periodo del horario de invierno

2022: Domingo, 30 de octubre.

2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

A pesar de que la eliminación de estos cambios es tema de discusión desde hace años, todavía