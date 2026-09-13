El calor extremo asfixia a la economía europea, con 180.000 millones de euros en pérdidas este verano

¿Por qué es importante? Sofía Tirado, investigadora del Real Instituto Elcano, advierte de que la sequía y las altas temperaturas "van a tener un coste en la economía de la UE de un 1% del PIB". Precisamente, es lo que Europa tenía previsto crecer en estos meses.

El calor extremo en Europa este verano ha causado hasta 35.000 muertes y pérdidas económicas de 180.000 millones de euros. Sofía Tirado Sarti, investigadora del Real Instituto Elcano, advierte que la sequía y el calor tendrán un impacto del 1% del PIB de la UE. Estos fenómenos reducen la productividad laboral y el rendimiento agrícola, encareciendo los alimentos, según Sergio Bonati de WWF España. Además, los fenómenos meteorológicos extremos y los incendios forestales, como los de California en 2025, generan enormes costos. Fernando Valladares del CSIC alerta sobre los 'Bonos catástrofe' que buscan lucrar con el cambio climático. Aún es posible mitigar sus efectos abandonando combustibles fósiles y adoptando energías renovables. La adaptación, como la desalación de agua en España, es crucial para evitar la quiebra económica global.

Hasta 35.000 muertos ha provocado en Europa el calor extremo que hemos sufrido este verano. Sin embargo, también existe una factura que pagamos todos: la de los 180.000 millones de euros en pérdidas económicas.

En este sentido, Sofía Tirado Sarti, investigadora del Real Instituto Elcano, advierte de que "esta sequía y este calor extremo van a tener un coste en la economía de la UE de un 1% del PIB". Precisamente, ese 1% es lo que que tenía previsto crecer Europa este verano.

Además, la factura se encarece cada año por culpa del clima desbocado que estamos alimentando. "Esto se traduce en una pérdida de la productividad laboral; la reducción del rendimiento agrícola, a su vez, encarece el precio de los alimentos", señala Sergio Bonati, responsable del Programa de Emergencia Climática de WWF España.

A esto hay que sumarle el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y de incendios forestales. Los que asolaron California en 2025 provocaron destrozos valorados en 250.000 millones de dólares, una factura que nadie quiere pagar. "Meses antes, las aseguradoras había cancelado 90.000 pólizas porque vieron que los incendios iban a ser de tal dimensión que sus pólizas no cubrirían", subraya al respecto Fernando Valladares, científico del CSIC.

En este escenario, emergen los llamados 'Bonos catástrofe' para inversores de alto riesgo dispuestos a hacer negocio a costa del cambio climático. Valladares denuncia que "ante la tesitura de que no hay dinero, el dinero lo que busca esta manera éticamente muy dudosa de rentabilizar las desgracias".

Sin embargo, todavía estamos a tiempo de mitigar sus efectos, lo que "pasa por abandonar combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables y electrificar sectores clave", tal y como destaca Sergio Bonati.

Asimismo, es muy importante la capacidad de adaptarnos al entorno. "Un ejemplo lo tenemos en España con el agua. Hemos optado por tecnologías como la desalación o la reutilización de aguas residuales", apunta Sofía Tirado.

Y es que perder la batalla contra el clima podría llevar a la quiebra a la economía mundial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido