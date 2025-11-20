El jurado popular declara culpables a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches

Los detalles El jurado considera al principal acusado culpable de los tres asesinatos y de los delitos de robo con violencia y del incendio y daños en la vivienda. Declara también por unanimidad culpable como cooperador de robo con violencia al exnovio de la hija asesinada.

El jurado popular ha declarado culpables a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches, en el que fueron asesinados un matrimonio y su hija. El principal acusado fue hallado culpable de los asesinatos, robo con violencia, y de incendiar la vivienda. El exnovio de la hija fue declarado cooperador necesario en el robo, y el tercer acusado, cómplice. El jurado determinó que los acusados eran conscientes de sus actos y no se aplicarán atenuantes. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el principal acusado, cinco años para el exnovio y tres años para el tercer implicado. La defensa ha solicitado penas mínimas.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpables a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches (Guadalajara), cometido en abril del año pasado, y en el que fueron asesinados un matrimonio y la hija de ambos.

En su veredicto, leído en la tarde de este jueves tras más de dos días de deliberación, el jurado considera al principal acusado culpable de los tres asesinatos y de los delitos de robo con violencia y del incendio y daños en la vivienda. Declara también por unanimidad culpable como cooperador de robo con violencia al exnovio de la hija asesinada. Al otro acusado, que llevó al principal hasta la urbanización donde tuvieron lugar los hechos, lo declara culpable como cómplice de un delito de robo con violencia.

El jurado popular considera probado que los tres acusados planearon el robo en la vivienda y que el exnovio de la joven asesinada diera información sobre la casa y la existencia de dinero y objetos de valor en su interior. En los tres casos, el jurado entiende que no concurren circunstancias modificativas y atenuantes de su responsabilidad.

No contempla que ninguno de los acusados tuviera sus capacidades cognitivas ni volitivas alteradas, como tampoco la alteración por consumo de drogas del principal acusado y estima que, según ha quedado probado en el juicio, eran conscientes de lo que hacían. Además, entiende que no corresponde aplicar las condiciones de remisión de la pena ni tampoco plantear la petición de indulto.

Peticiones de hasta prisión permanente revisable

Tras la declaración de culpabilidad del jurado popular, corresponde ahora al tribunal dictar la sentencia y establecer las penas para cada uno de los acusados. La Fiscalía ha mantenido su solicitud de penas, a las que se ha adherido la acusación particular, y que son de prisión permanente revisable para el principal acusado, para el que pide también cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, y tres años por el delito de incendio.

Para el exnovio de la hija asesinada pide cinco años de cárcel como cooperador necesarios, y tres años de cárcel el tercer encausado, como cómplice. La defensa del principal acusado ha solicitado la pena mínima para cada delito.

Por su parte, la defensa del exnovio de la hija ha pedido aplique una pena reducida con un máximo de dos años de prisión, mientras la del tercer acusado ha pedido la pena mínima.

El principal acusado "atacó brutalmente" al matrimonio

Los hechos juzgados, según el relato de la Fiscalía, tuvieron lugar la noche del 12 de abril de 2024, cuando el acusado del triple asesinato se introdujo, armado con una bayoneta y una navaja, en la vivienda familiar de la pareja de otro de los encausados, que también participó en el robo junto al tercer encausado y que le había aportado información detallada de las rutinas de la familia, la distribución de la casa o la forma de acceder.

Una vez allí se introdujo en la habitación del matrimonio para registrarla, y cuando estos se despertaron "les atacó brutalmente", tras lo cual sorprendió a la hija que trataba de huir por la escalera y la apuñaló, causándole la muerte. Posteriormente se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y, con la intención de ocultar los hechos, prendió fuego a la vivienda.

