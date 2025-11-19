AliExpress también vende muñecas infantilizadas para uso sexual, pese a la última polémica con Shein

Los detalles Facua lo ha denunciado y ha pedido al Gobierno que tome medidas contra la plataforma.

AliExpress ha sido denunciada por Facua por vender en España muñecas sexuales con apariencia infantil, similares a las que Shein comercializaba en Francia. Estas muñecas, aunque no se presentan explícitamente como juguetes sexuales, están dirigidas a ese uso, con descripciones como "cara linda e infantil" y "boca se puede abrir". Su precio varía entre 240 y 450 euros. Facua argumenta que esta venta viola la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y la Ley General de Publicidad. Algunas de estas muñecas han sido retiradas de la plataforma, pero otras siguen disponibles. José Luis García Fernández, experto en psicología y sexología, advierte sobre los riesgos de este comportamiento.

Al igual que hacía Shein en Francia, AliExpress vende muñecas sexuales infantilizadas en España, es decir, con forma de niñas que, aunque no están explícitamente anunciadas como juguetes sexuales, van dirigidas a ese uso. Facua lo ha denunciado y ha pedido al Gobierno que tome medidas contra la plataforma.

Las venden como muñecas, pero son muñecas con aspecto de niña. Además, en los anuncios se muestran varias imágenes de las muñecas que muestran una mano que las sujeta por la barbilla para remarcar su carácter sexual.

Estas se publicitan con expresiones como "cara linda e infantil", "boca se puede abrir", "boca simulada", "apertura y cierre de barbilla" y un "cuerpo de aproximadamente 120 centímetros". Su precio oscila entre los 240 y los 450 euros.

Estas son muñecas similares a las que ya fueron denunciadas hace unas semanas por el Gobierno francés en Shein, la otra gran plataforma asiática. Ahora, Facua denuncia que AliExpres las vende también en España y señala que muchos de los modelos denunciados por la federación de consumidores han sido ya eliminados de la plataforma. Otros, sin embargo, siguen comercializándose.

Entre ellas muñecas de silicona que simulan a bebés, que laSexta ha encontrado haciendo una simple búsqueda en la plataforma, que también son anunciadas mientras son manipuladas por la mano de un hombre adulto.

"La inmensa mayoría son hombres que no puede controlar el impulso de tener ese comportamiento sexual, les puede", ha declarado a laSexta José Luis García Fernández, doctor en Psicología y Especialista en Sexología. "Además es exclusivo, es decir, que solo se excitan con ese tipo de comportamiento. Son personas que necesitan ayuda porque va a más, si una persona se estimula con muñecos es probable que algún día pueda traspasar el límite a la persona", ha agregado.

Facua argumenta que "la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas vulneran la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños. También incumplirían la Ley General de Publicidad, que en su artículo 3 declara ilícita la publicidad que coadyuve a generar violencia contra menores de edad.

