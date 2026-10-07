La caída de un árbol y un talud sobre un tren en Vilanova i la Geltrú hace decir basta a los maquinistas de Rodalies

Los detalles En el incidente, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat acudieron al lugar para ayudar a los viajeros a cambiar de convoy. No hubo heridos y los pasajeros pudieron continuar posteriormente su trayecto.

La red de Rodalies empieza a normalizarse tras una mañana caótica debido a las lluvias torrenciales en Catalunya. Los maquinistas han retomado la circulación después de validar la seguridad de las vías, aunque persisten posibles retrasos tras la interrupción de cerca de cuatro horas. El bloqueo se originó por la caída de un árbol y un talud sobre un tren en Vilanova i la Geltrú, lo que obligó a interrumpir temporalmente la circulación. A pesar de que no hubo heridos, el incidente complicó la situación. Rodalies ha pedido disculpas y recomendado alternativas de transporte, mientras los pasajeros expresan su indignación por la falta de información y las largas esperas.

Poco a poco, la red de Rodalies recupera la normalidad después de una mañana marcada por el caos. Los maquinistas han retomado la circulación tras validar los informes que certifican que las vías son seguras, aunque la interrupción del servicio durante cerca de cuatro horas hace prever una jornada todavía complicada, con posibles retrasos y viajeros que han quedado durante horas sin alternativas de transporte.

El origen del bloqueo se encuentra en la incertidumbre sobre el estado de las infraestructuras tras el episodio de lluvias torrenciales que ha afectado a Catalunya. Los maquinistas habían cuestionado la reapertura de determinados tramos al considerar que no disponían de garantías suficientes sobre la seguridad de las vías.

La situación se complicó todavía más después de que un árbol y un talud cayeran este martes por la noche sobre un tren en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), cuando en el interior viajaban alrededor de un centenar de pasajeros. El incidente obligó a interrumpir temporalmente la circulación en varias líneas de Rodalies.

Tres dotaciones de Bombers de la Generalitat acudieron al lugar para ayudar a los viajeros a cambiar de convoy. No hubo heridos y los pasajeros pudieron continuar posteriormente su trayecto.

A primera hora de este miércoles, la circulación permanecía interrumpida en el tramo entre Cunit (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú, afectando a las líneas R2 Sud, R13 y R14. La incidencia se sumaba a las dificultades que ya arrastraba la red por los efectos del temporal.

El director de Rodalies, Òscar Playà, explicó en 'El Matí de Catalunya Ràdio' que durante la madrugada había recibido una comunicación del sindicato mayoritario de maquinistas en la que advertían de que no podían garantizar la salida de los trenes. "No podemos asegurar la circulación de trenes en la red. Ahora mismo en la R1 no circulan trenes", señaló.

Playà reconoció que durante las primeras horas de la mañana no se estaba ofreciendo el cien por cien del servicio y que los transportes alternativos disponibles no tenían capacidad para absorber a todos los viajeros afectados.

Finalmente, la circulación se ha ido recuperando después de que los conductores recibieran las garantías que reclamaban sobre el estado de las vías. Rodalies ha atribuido la situación a circunstancias ajenas al servicio y ha pedido disculpas a los usuarios, a los que ha recomendado recurrir a medios de transporte alternativos mientras se normaliza completamente la red.

Indignación entre los pasajeros

La interrupción del servicio ha provocado largas colas y malestar entre los pasajeros, muchos de los cuales aseguran que este tipo de situaciones se repite con demasiada frecuencia. Algunos viajeros han denunciado haber permanecido durante horas en las estaciones sin trenes y sin información clara sobre cuándo podrían continuar sus desplazamientos.

La falta de información ha sido una de las principales quejas. En algunas estaciones, los pasajeros aseguran que las pantallas y la megafonía no funcionaban, lo que ha aumentado la confusión y la sensación de abandono entre quienes esperaban una alternativa para llegar a sus destinos.

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