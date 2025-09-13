Ahora

Aviso amarillo

Las intensas tormentas de Cataluña baten récords y destrozan coches: hasta 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto

Los detalles Algunas calles han sido totalmente inundadas, así como caminos y carreteras. Es por ello que algunos vecinos han sacado incluso los flotadores.

Imagen de la bajada del agua tras las intensas lluvias en Cataluña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Gran parte de la comunidad de Cataluña se han visto afectadas por las fuertes tormentas que han azotado la zona durante la madrugada de este sábado. Por su parte, Girona ha sido la provincia más afectada.

Algunas calles han sido totalmente inundadas alcanzando así un nuevo récord: hasta 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto.

Estas impactantes cifras sin precedentes se han recogido en el municipio de La Quar, Barcelona, donde en cinco minutos se han estimado 26 litros por metro cuadrado.

Las tormentas, que dejan en aviso amarillo a Barcelona y Girona, han seguido avanzando con fuerza llevándose en su camino desbordamientos de rieras que han dejado inaccesibles diferentes calles en la Costa Brava.

Por si no fuera poca la intensidad de las lluvias, estas han ido acompañadas de granizo, que durante la jornada de este sábado ha destrozado incluso coches. En algunas ciudades, las carreteras se han convertido en ríos y los caminos y campos han quedado inundados, por lo que algunos vecinos han utilizado hasta flotadores.

Las 6 de laSexta

  1. La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio: "Si pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no imaginan lo que acaban de desatar"
  2. Un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar sin éxito la penúltima etapa de La Vuelta
  3. Una explosión en un bar de Vallecas deja tres heridos graves y 22 leves: la causa fue "una concentración de gases"
  4. Trump dice que impondrá sanciones a Rusia "cuando la OTAN haga lo mismo": "Estoy listo para actuar"
  5. Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"
  6. De poder fumar en colegios y hospitales a estar prohibido en bares y restaurantes: la evolución de las leyes antitabaco en España