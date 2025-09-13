Aviso amarillo
Las intensas tormentas de Cataluña baten récords y destrozan coches: hasta 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto
Los detalles Algunas calles han sido totalmente inundadas, así como caminos y carreteras. Es por ello que algunos vecinos han sacado incluso los flotadores.
Resumen IA supervisado
Las fuertes tormentas que azotaron Cataluña durante la madrugada del sábado han afectado gravemente a la región, siendo Girona la provincia más perjudicada. En La Quar, Barcelona, se registraron cifras sin precedentes, con 7,8 litros por metro cuadrado en un minuto y 26 litros en cinco minutos. Las intensas lluvias, que han dejado a Barcelona y Girona en aviso amarillo, provocaron desbordamientos de rieras que dejaron calles inaccesibles en la Costa Brava. Además, el granizo causó daños significativos, destrozando coches y convirtiendo carreteras en ríos, obligando a algunos vecinos a usar flotadores.
* Resumen supervisado por periodistas.
Gran parte de la comunidad de Cataluña se han visto afectadas por las fuertes tormentas que han azotado la zona durante la madrugada de este sábado. Por su parte, Girona ha sido la provincia más afectada.
Algunas calles han sido totalmente inundadas alcanzando así un nuevo récord: hasta 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto.
Estas impactantes cifras sin precedentes se han recogido en el municipio de La Quar, Barcelona, donde en cinco minutos se han estimado 26 litros por metro cuadrado.
Las tormentas, que dejan en aviso amarillo a Barcelona y Girona, han seguido avanzando con fuerza llevándose en su camino desbordamientos de rieras que han dejado inaccesibles diferentes calles en la Costa Brava.
Por si no fuera poca la intensidad de las lluvias, estas han ido acompañadas de granizo, que durante la jornada de este sábado ha destrozado incluso coches. En algunas ciudades, las carreteras se han convertido en ríos y los caminos y campos han quedado inundados, por lo que algunos vecinos han utilizado hasta flotadores.