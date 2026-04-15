Ahora

En Madrid

Busca, captura y prisión para uno de los acusados por el pique mortal en la M-30 por no acudir a declarar en el juicio

Los detalles Francisco tenía que acudir a declarar ante el juez en la mañana de este martes, pero no se ha presentado en la Audiencia Provincial de Madrid. De no presentarse, en cinco días habría que disolver el jurado y repetir el juicio.

Audiencia Provincial de Madrid.

Este martes se ha decretado una orden de detención para uno de los acusados ​​del pique mortal en la M-30, para Francisco. Recordemos, el momento en el que dos coches empiezan a picarse y a conducir cada uno de forma más temeraria que el anterior. Sin embargo, este hombre no se ha presentado en el juicio.

Estaba citado a declarar este miércoles, no ha hecho acto de presencia y ni su abogada ni su familia han podido explicar dónde estaba. De hecho, un equipo de laSexta ha estado esperando su llegada, durante toda la mañana de este miércoles, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. Y es que, no se le ha podido localizar.

La Guardia Civil ha acudido hasta su domicilio, en su busca, pero tampoco ha habido suerte. No han conseguido dar con él, pero tampoco saben dónde está su coche, de la marca BMW. Por ello, el juez ha decretado sobre él una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Si Francisco apareciera a lo largo de la tarde de este martes, el juicio se retomaría el jueves. De no ser así, en un plazo de cinco días habría que disolver el jurado creado para este proceso. El juicio tendría que ser repetido.

Hay que recordar que Francisco está acusado, junto a otro hombre, Rafael, de enfrentarse mientras conducían, provocando un choque en la madrileña M-30 y dejando un muerto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Violencia intolerable en el Congreso: el PP rechaza condenar la actitud del diputado de Vox expulsado
  2. Trump no ve necesario extender el alto el fuego con Irán: "Vais a presenciar dos días increíbles"
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Pardo de Vera dice que no recibió "instrucción alguna", defiende la compra de mascarillas a la empresa de Aldama y apunta a los técnicos
  4. Cosidó declara que no tenía "una relación de confianza" con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas
  5. Un zulo, ¿lleno de pistas?: los objetos encontrados por la Guardia Civil que podrían resolver el caso de Esther López
  6. Un alumno de 14 años mata a cuatro personas y deja al menos 20 heridos en un tiroteo en un colegio turco