Busca, captura y prisión para uno de los acusados por el pique mortal en la M-30 por no acudir a declarar en el juicio

Los detalles Francisco tenía que acudir a declarar ante el juez en la mañana de este martes, pero no se ha presentado en la Audiencia Provincial de Madrid. De no presentarse, en cinco días habría que disolver el jurado y repetir el juicio.

Este martes se ha emitido una orden de detención para Francisco, uno de los acusados del accidente mortal en la M-30, tras no presentarse en el juicio. Francisco debía declarar este miércoles, pero ni su abogada ni su familia saben su paradero. Un equipo de laSexta estuvo en la Audiencia Provincial de Madrid esperando su llegada, sin éxito. La Guardia Civil también lo buscó en su domicilio, pero no lo encontró ni a él ni a su coche BMW. El juez ha ordenado su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Si aparece, el juicio se retomaría el jueves; de lo contrario, se disolvería el jurado en cinco días y el juicio se repetiría. Francisco y Rafael están acusados de provocar un choque mortal en la M-30.

Este martes se ha decretado una orden de detención para uno de los acusados ​​del pique mortal en la M-30, para Francisco. Recordemos, el momento en el que dos coches empiezan a picarse y a conducir cada uno de forma más temeraria que el anterior. Sin embargo, este hombre no se ha presentado en el juicio.

Estaba citado a declarar este miércoles, no ha hecho acto de presencia y ni su abogada ni su familia han podido explicar dónde estaba. De hecho, un equipo de laSexta ha estado esperando su llegada, durante toda la mañana de este miércoles, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. Y es que, no se le ha podido localizar.

La Guardia Civil ha acudido hasta su domicilio, en su busca, pero tampoco ha habido suerte. No han conseguido dar con él, pero tampoco saben dónde está su coche, de la marca BMW. Por ello, el juez ha decretado sobre él una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Si Francisco apareciera a lo largo de la tarde de este martes, el juicio se retomaría el jueves. De no ser así, en un plazo de cinco días habría que disolver el jurado creado para este proceso. El juicio tendría que ser repetido.

Hay que recordar que Francisco está acusado, junto a otro hombre, Rafael, de enfrentarse mientras conducían, provocando un choque en la madrileña M-30 y dejando un muerto.

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