Drogados y a más de 170 km/h: arranca el juicio contra los dos conductores kamikazes que provocaron la muerte de un médico en la M-30

Los detalles Ambos conductores se enzarzaron en un temerario pique que acabó con la vida de un hombre de 35 años en julio de 2021.

Este martes comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra dos conductores acusados de provocar un accidente mortal durante una carrera ilegal en la M-30. El incidente, ocurrido el 25 de julio de 2021, resultó en la muerte de un médico de 35 años, quien dejó a su esposa embarazada y un bebé de 11 meses. Las cámaras de tráfico captaron la conducción temeraria de ambos, quienes dieron positivo en drogas. El principal acusado, que no tenía carnet y tenía antecedentes, enfrenta cargos de homicidio y otros delitos. El fiscal solicita una indemnización millonaria para la familia de la víctima. Ambos acusados se enfrentan a 15 años de prisión.

Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra dos conductores temerarios que, durante un "pique" en la M-30 comenzaron una carrera que acabó con la vida de un médico que salía de trabajar y que solo tenía 35 años.

Las cámaras de tráfico captaron a los acusados conduciendo a toda velocidad, haciendo peligrosos adelantamientos y zigzagueando dentro de un túnel de la M-30. Todo ello, además, a las 11:30 horas de la mañana del 25 de julio de 2021, una hora con bastante tráfico.

La carrera kamikaze terminó cuando uno de los acusados impactó brutalmente contra el vehículo en el que viajaba un médico de la Fundación Jiménez Díaz. El hombre falleció, dejando a un bebé de 11 meses y a su mujer, que en ese momento estaba embarazada de su segundo hijo. El coche de la víctima impactó a su vez con otro vehículo en el que viajaba otro conductor que sufrió diversas lesiones.

El conductor que provocó el choque dio positivo en diversas drogas (cocaína, cannabis, ketamina y MDMA). Además, conducía sin carnet y tenía múltiples antecedentes. El otro implicado en la carrera pudo esquivar el choque y se dio a la fuga. No obstante, siete horas más tarde del suceso se presentó en comisaría y confesó lo ocurrido. En su caso, también había consumido cocaína y cannabis.

El hombre que se chocó con el vehículo de la víctima está acusado de presuntos delitos de conducción temeraria, homicidio, lesiones y delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso. Ambos acusados se han sentado este martes en el banquillo y se enfrentan a 15 años de prisión.

Asimismo, el fiscal solicita el pago de 1.290.807,82 euros de indemnización para la viuda de la víctima mortal, para los dos hijos menores y sus padres, de los cuales ya fueron abonados 1.247.420,93 euros por la entidad aseguradora de ambos vehículos.

Durante el juicio, que se celebra con jurado popular, se va a visionar el vídeo que demuestra la velocidad a la que circularon y que, según la acusación, llegó a alcanzar los 170 km/h en un tramo de solo 70 km/h.

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