Alertan sobre mensajes falsos de identificaciones de fallecidos en el accidente de Urda

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso

Los detalles Las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza "de manera presencial y personal por la Guardia Civil, y nunca por llamada telefónica", alertan ante los bulos recibidos por familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda.

El Centro de Identificación de Datos (CID) ha alertado de la difusión de mensajes falsos sobre supuestas identificaciones de víctimas mortales en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha resaltado que las informaciones se realizan de manera personal y presencial, nunca por teléfono.

Según ha trasladado el CID en una nota de prensa, han tenido noticias de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS en los que supuestamente la Guardia Civil les informa de la identificación de los cuerpos de sus familiares.

El centro ha recalcado la falsedad de estos mensajes, y ha subrayado que el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza "de manera presencial y personal por la Guardia Civil, y nunca por llamada telefónica". Ha pedido a los posibles afectados que no den veracidad ni a la recepción de mensajes ni de llamadas de teléfono.

Asimismo, ha añadido que las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas "continúan ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles".

El Centro Integrado de Datos se constituyó en la jornada del miércoles tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples por el accidente de Urda, que ha dejado hasta el momento 69 fallecidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido