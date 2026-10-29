Iñaki López, sobre la confusión con las cifras de muertos: "Estamos jugando con la gente y con las expectativas de un accidente terrorífico. No reconozco a este país"

El contexto AlLa CIAF ha corregido la cifra de muertos en el accidente que tuvo lugar hace poco más de 24 horas en Urda (Toledo), disminuyéndola hasta los 69 fallecidos tras haberla elevado previamente a 74.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha corregido la cifra de muertos en el accidente de Urda, Toledo, reduciéndola de 74 a 69 fallecidos. Esta confusión ha sido criticada por Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, quien insta a que se esperen los resultados de las pruebas de ADN antes de dar cifras definitivas. López reclama prudencia a las autoridades responsables de la investigación. Renfe ha confirmado el accidente en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y ha habilitado números de atención para los afectados: 900101020 y 900001403, este último de Iryo.

Este jueves, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha corregido la cifra de muertos en el accidente que tuvo lugar hace poco más de 24 horas en Urda (Toledo), disminuyéndola hasta los 69 fallecidos tras haberla elevado previamente a 74.

Esta situación ha provocado una enorme confusión a todos los niveles, algo que lamenta y denuncia Iñaki López. "Estamos jugando con la gente y con las expectativas de un accidente terrorífico. No reconozco a este país", afirma el presentador de Más Vale Tarde.

Ante esta situación, y dado que aún se están haciendo pruebas de ADN para identificar a los fallecidos, Iñaki López sostiene que "quien da la cifra es quien tiene que esperar": "Tienen que hacer las comprobaciones que sean necesarias y, después, publicar una cifra definitiva de fallecidos".

"Es que no lo acabo de entender", concluye Iñaki López, que reclama a las autoridades responsables de la investigación que no se precipiten en lo que respecta a las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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