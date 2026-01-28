Hallan un cadáver en estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena (Málaga)

Los detalles La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia.

La Policía Nacional ha encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un edificio en Benalmádena, Málaga. El hallazgo se produjo este martes, y debido al estado del cuerpo, aún no ha sido identificado ni se ha determinado si presenta signos de violencia. El cadáver estaba en un hueco de menos de medio metro de altura, lo que complicó el acceso y requirió la intervención de los bomberos para ampliar el espacio. Las causas de la muerte son desconocidas y la policía mantiene abiertas todas las hipótesis, a la espera de los resultados de la autopsia.

La Policía Nacional ha hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un piso situado en Benalmádena (Málaga). El cuerpo fue localizado este martes, sobre las 10:45 horas, y no ha podido ser identificado aún debido a su estado de descomposición, según ha adelantado 'EFE'.

La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia. El cuerpo estaba en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, dentro del cuarto de contadores.

Según detalla 'Diario Sur', un vecino halló el cuerpo este miércoles y, ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, activaron la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Además, el hueco en el que estaba el cadáver era demasiado pequeño para realizar un examen forense con garantías, por lo que fue necesario movilizar a los bomberos para que agrandaran el hueco de la arqueta y que se pudiera acceder al cadáver, tal y como confirmaron fuentes policiales.

Las extrañas circunstancias de la muerte, que aún están por aclarar, hacen que la policía mantenga abiertas todas las hipótesis a la espera de la autopsia, que se realizará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.