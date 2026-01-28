Ahora

Se investigan las circunstancias

Hallan un cadáver en estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena (Málaga)

Los detalles La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un piso situado en Benalmádena (Málaga). El cuerpo fue localizado este martes, sobre las 10:45 horas, y no ha podido ser identificado aún debido a su estado de descomposición, según ha adelantado 'EFE'.

La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia. El cuerpo estaba en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, dentro del cuarto de contadores.

Según detalla 'Diario Sur', un vecino halló el cuerpo este miércoles y, ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, activaron la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Además, el hueco en el que estaba el cadáver era demasiado pequeño para realizar un examen forense con garantías, por lo que fue necesario movilizar a los bomberos para que agrandaran el hueco de la arqueta y que se pudiera acceder al cadáver, tal y como confirmaron fuentes policiales.

Las extrañas circunstancias de la muerte, que aún están por aclarar, hacen que la policía mantenga abiertas todas las hipótesis a la espera de la autopsia, que se realizará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Objetivo, Presupuestos: el Gobierno busca engrasar sus relaciones con los socios con contrapartidas que le permitan aprobar sus cuentas
  3. España regulariza a 500.000 migrantes que ya viven aquí: derechos, contratos y libertad para quienes aportan a diario
  4. El Gobierno inicia los trámites para pedir el indulto al ex fiscal general del Estado: ya ha solicitado al Supremo los informes sobre la causa
  5. Trump parece echar el freno ante la brutalidad del ICE: acepta una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti y Renee Good tras la llegada de Homan a Minnesota
  6. Prisión provisional para el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: se descarta el trastorno mental y la autopsia confirma que el crimen lo cometió un adulto con alevosía