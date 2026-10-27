Aterriza en Gran Canaria un avión procedente de Barcelona tras una falsa amenaza de bomba

Los detalles Por el momento, no ha trascendido más información con respecto al origen de la amenaza ni si se ha encontrado algún objeto sospechoso en el interior del avión.

El aeropuerto de Gran Canaria activó un despliegue de seguridad debido a una amenaza de bomba en un vuelo de Vueling procedente de Barcelona. El avión aterrizó sin problemas y fue trasladado a una zona apartada, rodeado por vehículos de seguridad. Se aplicaron los protocolos para estos incidentes, movilizando dos unidades de artificieros que esperaron en la pista. El desembarque del pasaje y la tripulación se realizó en condiciones de seguridad y fueron llevados a una sala aislada. Posteriormente, se inspeccionaron la aeronave y el equipaje. Hasta el momento, no se ha informado sobre el origen de la amenaza ni si se encontró algún objeto sospechoso.

El aeropuerto de Gran Canaria activó este lunes por la noche un despliegue de seguridad tras una amenaza de bomba en un vuelo de la compañía Vueling, que cubría la ruta entre Barcelona y la isla.

Según adelantó el periódico 'Atlántico Hoy', el avión pudo tomar tierra en el aeropuerto grancanario y se llevó a una zona apartada de la terminal donde quedó rodeado por vehículos de seguridad.

De esta manera, la amenaza obligó a aplicar los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes, por lo que se movilizaron dos unidades de artificieros que esperaron en la pista al aparato.

El medio, además, señala que se organizó el desembarque del pasaje y la tripulación en condiciones de seguridad, para luego ser llevados a una sala aislada. Así, inspeccionaron la aeronave y del equipaje.

Por el momento, no ha trascendido más información con respecto al origen de la amenaza ni si se ha encontrado algún objeto sospechoso en el interior del avión.

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