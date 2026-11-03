El comité de empresa de Adif acuerda una huelga de 24 horas para el 17 de noviembre

Los detalles La propuesta se ha trasladado también al comité de empresa de Renfe, pero desde Semaf subrayan que aún no hay información sobre si se suma a ella.

El comité de empresa de Adif, integrado por CCOO, UGT, CGT, SF y SCF, ha acordado una huelga de 24 horas para el 17 de noviembre, aunque aún no está formalmente convocada. La huelga responde a preocupaciones sobre la seguridad ferroviaria en España y también se ha propuesto al comité de Renfe. Además, se ha planificado una concentración frente al Congreso el 16 de noviembre. CCOO exige un cambio de modelo ferroviario y medidas urgentes para reforzar la seguridad, criticando la fragmentación del sistema. Dos accidentes mortales en 2026 han intensificado las críticas sindicales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende que Adif ha aumentado su plantilla significativamente desde 2016.

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, conformado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha acordado este martes una huelga de 24 horas para el próximo 17 de noviembre, aunque todavía no está convocada de manera formal, según han confirmado a EFE distintas fuentes sindicales.

Las mismas fuentes destacan que esta propuesta de huelga, motivada por las inquietudes sindicales en cuanto a la seguridad ferroviaria del sistema español, también se ha trasladado al comité de empresa de Renfe para ese mismo martes. Desde Semaf subrayan que, por el momento, no hay información al respecto, mientras que fuentes de CCOO recalcan que el anuncio del parón en Renfe todavía se está cerrando.

Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) asegura que la convocatoria de Adif se ha acordado durante una reunión del comité de empresa celebrada este martes, en la que también se ha pactado una concentración frente al Congreso el próximo lunes 16 de noviembre. Además, el miércoles 18 habrá una nueva reunión del comité de empresa para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, indicaron las fuentes.

En un comunicado, Comisiones Obreras ha exigido un cambio de modelo ferroviario y medidas urgentes que refuercen la seguridad del sistema, ya que la situación actual es "el resultado del fracaso de un modelo impuesto progresivamente a través de las distintas directivas europeas".

Estas directivas, asegura CCOO, "han favorecido la fragmentación del sistema y la separación entre la gestión de las infraestructuras y la prestación de los servicios ferroviarios", por lo que llama a constituir un grupo público de empresas que recupere la coordinación entre la infraestructura y la operación ferroviaria.

El sindicato considera que la coexistencia de diferentes operadores en una misma infraestructura hace "todavía más necesario disponer de procedimientos de actuación y comunicación eficaces, particularmente ante incidencias técnicas o situaciones de circulación degradada".

En este 2026, dos accidentes mortales, el de Adamuz (Córdoba) y el de Urda (Toledo), han sacudido la alta velocidad española, lo que ha provocado las críticas de los propios sindicatos. De hecho, el pasado febrero, la mayoría de sindicatos ferroviarios ya anunciaron una huelga —del 9 al 11 de febrero— a raíz del accidente de Adamuz ante la falta de garantías para alcanzar un cambio estructural en la seguridad y calidad ferroviarias.

No obstante, el mismo 9 de febrero, jornada en la que se iniciaba la huelga, los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) anunciaron la desconvocatoria de estos parones tras cuatro reuniones con el Ministerio de Transportes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reiteró el pasado viernes que el centro de control de Adif no está "infradotado" y defendió que esos centros de regulación habían pasado de 1.008 trabajadores en el año 2016 a 1.762 en la actualidad, así como que la plantilla ha aumentado el 60% en ese periodo.

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