¿Son peligrosas las maletas en los trenes? La tragedia de Urda vuelve a abrir el debate sobre los sistemas de seguridad ferroviarios

¿Por qué es importante? La AITAT estudia posibles cambios en los sistemas de sujeción de las maletas para evitar que puedan desplazarse o salir despedidas en caso de accidente.

Gonzalo Guillén, presidente de la AITAT, ha destacado a laSexta el peligro que supone la colocación del equipaje en los trenes tras el accidente de Urda. Se están considerando cambios en los sistemas de sujeción de maletas para evitar que se desplacen o salgan despedidas en accidentes. Guillén compara el almacenamiento en trenes con el de aviones, sugiriendo que los trenes deberían incorporar sistemas para inmovilizar equipajes y reducir riesgos. Ricardo Díaz, ingeniero en Seguridad Industrial, enfatiza la necesidad de bloquear el foco del problema, instalando sistemas de sujeción para evitar peligros durante impactos. Díaz también insta a revisar y adaptar los sistemas de seguridad ferroviaria a los riesgos actuales, subrayando que el tren, tradicionalmente seguro, enfrenta desafíos de seguridad.

Gonzalo Guillén, presidente de la AITAT (Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes), ha contado a laSexta que los primeros análisis sobre el terreno del accidente de Urda han puesto de manifiesto el peligro que puede entrañar la forma en la que se coloca el equipaje en los trenes. Por ello, se estarían estudiando posibles cambios en los sistemas de sujeción de las maletas para evitar que puedan desplazarse o salir despedidas en caso de accidente.

"Fíjese en la diferencia de cómo se guardan en los aviones a cómo se guardan en los trenes", señala Guillén, en referencia a los compartimentos destinados al equipaje. La comparación abre el debate sobre si los trenes deberían incorporar sistemas que permitan inmovilizar las maletas y reducir así los riesgos que pueden generar durante una colisión o un frenazo brusco.

En este sentido, Ricardo Díaz, ingeniero en Seguridad Industrial, defiende que la prioridad debe ser actuar sobre el origen del peligro. En seguridad, explica, lo importante es "bloquear el foco del problema". Es decir, si existe el riesgo de que una maleta salga despedida, la solución pasa por instalar sistemas que la mantengan sujeta.

De esta forma, según el experto, por lo general se evita que los viajeros tengan que recurrir a medidas "incómodas" como el cinturón de seguridad. "Si te pones a dar vueltas, lo mismo te da que una maleta suelta esté al lado o encima", advierte, al explicar que un objeto sin sujeción puede convertirse en un peligro para los pasajeros durante un impacto, independientemente de dónde se encuentre.

Díaz considera, además, que los sistemas de seguridad ferroviaria deben revisarse y adaptarse a los riesgos que se han puesto de manifiesto. Recuerda que tradicionalmente el tren ha sido considerado "el medio de transporte más seguro", pero lamenta que,

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