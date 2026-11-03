Dos ladronas agreden a dos ancianas en Osuna para robarles y las dejan en el suelo

Los detalles Las presuntas asaltantes llegaron en un Volkswagen Passat y abordaron a las víctimas en plena calle, en el barrio de El Granadillo. La Guardia Civil investiga los hechos para identificar y detener a las dos mujeres.

En el barrio de El Granadillo, en Osuna, Sevilla, se produjo un violento asalto que ha alarmado a los residentes. Dos mujeres de edad avanzada fueron atacadas en la calle por otras dos mujeres que, presuntamente, intentaban robarles las joyas. El incidente ocurrió el 1 de noviembre, cuando las agresoras llegaron en un Volkswagen Passat y agredieron a las víctimas, dejándolas en el suelo. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para identificar y detener a las sospechosas. No se han divulgado más detalles oficiales sobre la investigación ni sobre el estado de las víctimas.

El barrio de El Granadillo, en la localidad sevillana de Osuna, ha sido escenario de un violento asalto que ha generado preocupación entre los vecinos. Dos mujeres de avanzada edad fueron abordadas y agredidas en plena calle por otras dos mujeres que, presuntamente, intentaban robarles las joyas que llevaban.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre. Las presuntas autoras llegaron al lugar en un Volkswagen Passat y se acercaron a las dos víctimas para hacerse con sus pertenencias. Durante el asalto, las golpearon hasta dejarlas tendidas en el suelo.

La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para identificar y detener a las dos presuntas autoras. Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre las pesquisas ni sobre el estado de salud de las mujeres agredidas.

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