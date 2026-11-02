Sánchez anuncia un decreto de ayudas para las víctimas de la tragedia de Urda: "Un accidente que jamás debió suceder"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha hecho una defensa de los servicios públicos destacando que, cada recorte en lo público, "es un recorte en nuestra capacidad para protegernos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un decreto para ayudar a las víctimas del accidente de tren en Toledo, inspirado en el modelo aplicado en Adamuz. Durante el Foro World in Progress, Sánchez detalló que las ayudas se centrarán en cuatro ejes: un aumento en la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un mecanismo de anticipo de indemnizaciones, un procedimiento específico de incapacidad temporal y la creación de oficinas de atención integral. Sánchez recordó a las víctimas de Urda y destacó la solidaridad mostrada por las autoridades, servicios de emergencia y vecinos. Subrayó la importancia de los servicios públicos, afirmando que reducirlos afecta la capacidad de protección.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto basado en el escudo de ayudas que ya pusieron en marcha en el accidente de Adamuz para las víctimas del accidente de tren en Toledo.

En concreto, durante su intervención en el Foro World in Progress, ha explicado que estas ayudas a las víctimas tendrán cuatro ejes. El primero de ellos, será un esquema de ayudas que dobla la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros.

El segundo, un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones. Por otro lado, el tercero contempla un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar cobertura mejorada a las víctimas del accidente.

Por último, en cuarto lugar, la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones de las comunidades autónomas de residencia de las personas afectadas.

Sánchez ha empezado su discurso en este evento recordando a las 69 personas que perdieron la vida en el trágico accidente en Urda y a los heridos. "Hay decenas de familias rotas por culpa de un accidente que jamás debió suceder", ha señalado, trasladándole a todas ellas que el Gobierno "va a estar a su lado" y le va a acompañar "en cada paso del duelo" y en la búsqueda de respuestas.

"Los investigadores independientes y la justicia trabajan para esclarecer las causas de lo ocurrido con total transparencia y de forma exhaustiva y rigurosa", ha asegurado, destacando que su principal obligación como Gobierno es recuperar "la confianza quebrada" en la alta velocidad "cuanto antes".

En estos días de dolor, Sánchez ha destacado que también se ha podido ver "lo mejor de nuestro país", poniendo en valor el trabajo de las autoridades y servicios de emergencia, así como la actuación de los vecinos de Urda y voluntarios, "que se volcaron en atender a los heridos".

"España se une como ningún otro país en el mundo y no pregunta ni duda a la hora de ofrecer ayuda", ha puesto en valor, recalcando que lo sucedido nos deja una importante lección: "Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos".

De esta forma, ha defendido que la respuesta nunca debe ser tener menos servicios públicos ni reducir la inversión. "Cada recorte en lo público, es un recorte en nuestra capacidad para protegernos", ha destacado.

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