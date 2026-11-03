Los docentes se concentran frente a la Asamblea de Madrid para reclamar a Zarzalejo una negociación

Los detalles En el arranque de la cuarta semana de movilizaciones educativas, más de un centenar de profesores han interrumpido la circulación en la A-42, a la altura del Puente de Praga, durante unos 40 minutos.

Decenas de docentes han bloqueado el tráfico en la A-42 para exigir a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que inicie negociaciones sobre sus demandas en el decimosexto día de huelga educativa. Acompañados de pancartas y consignas, los manifestantes han interrumpido la circulación durante 40 minutos antes de trasladarse frente a la Asamblea de Madrid para escenificar una negociación. Paralelamente, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles solicita una reunión con Zarzalejo para discutir el aumento presupuestario del 14%, considerado insuficiente. La huelga educativa, que comenzó el 14 de octubre, incluye varias protestas y manifestaciones programadas esta semana. Los docentes reclaman mejoras salariales, reducción de horarios lectivos y medidas contra la segregación, entre otras demandas.

Decenas de docentes han cortado la mañana de este lunes el tráfico en hora punta en la A-42 (autovía de Toledo) para reclamar a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el iniciado de una negociación para abordar sus reivindicaciones en el decimosexto día de huelga indefinida educativa.

En el arranque de la cuarta semana de movilizaciones educativas, un grupo de más de un centenar de profesores han interrumpido la circulación en la A-42, a la altura del Puente de Praga, sobre la calle Antonio López, durante unos 40 minutos, según han indicado fuentes policiales.

Ataviados con sus tradicionales camisetas verdes en defensa de la Educación Pública, los congregados han partido desde el monumento 'Día y Noche' de Antonio López de la estación de tren de Atocha y se han dirigido hasta este punto.

Tras pancartas en la que se podía leer 'Educación Pública para todas las etapas educativas' o 'Educación Pública en Huelga. Todas las etapas a la huelga', los congregados han plantado sus sillas escolares en la vía y han coreado consignas como 'Zarzalejo, siéntate un ratejo' mientras hacían sonar sus silbatos y agitaban al aire globos con forma de lápices.

Los congregados han impedido el paso de vehículos durante unos 40 minutos. A la llegada de indicativos de la Policía Municipal y de la UIP (Unidad de Intervención Policial) de Policía Nacional se han retirado de la vía de manera pacífica.

Tras esto, se han desplazado frente a la Asamblea de Madrid, donde han montado varias mesas y se han sentado alrededor como si estuviesen en una negociación, una manera con la que han querido escenificar esa reunión que exigen a Zarzalejo poder tener.

Educadoras infantiles creen que el aumento presupuestario del 14% "no es suficiente"

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) sigue solicitando una reunión con Mercedes Zarzalejo para que les detalle en qué se va a traducir el aumento del 19,4% en la inversión destinada a la educación pública que recoge el proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid y, más en concreto, el crecimiento del 14% para las escuelas de gestión indirecta al considerar que ese porcentaje "no es suficiente".

En un comunicado, la plataforma quiere conocer los detalles de ese anuncio "a bombo y platillo de un aumento de la inversión para educación pública de un 19,4% destinados para la construcción y ampliación de infraestructuras escolares, además de aplicar el plan de mejora de climatización y accesibilidad", entre otras medidas.

Las escuelas de gestión directa "tienen asignados 104,3 millones, que suponen un aumento de 7,8% y las escuelas de gestión indirecta un 14%". han cifrado desde la plataforma, que se pregunta "si se ha tenido en cuenta las declaraciones que hizo la consejera de incluir pareja educativa en todos los centros educativos donde se imparte el primer ciclo de educación infantil", además de "las nuevas licitaciones y el aumento salarial que supone las tablas de nueva contratación ya aprobadas en el convenio colectivo".

"Creemos que este aumento del 14% no es suficiente para abordar los compromisos que adquirió la consejera en la única reunión que mantuvimos con ella el pasado mes de mayo. No prorrogar los contratos vigentes actualmente, pasar a las nuevas tablas salariales ya contempladas en el convenio colectivo vigente e implantar la pareja educativa en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid supone más inversión que una subida de los presupuestos del 14%", ha argumentado.

Para las educadoras, "la falta de transparencia y de comunicación" les "hace mantener cautela y solicitar esta reunión para llegar a entendimientos en este periodo de conflicto colectivo inmersas desde el pasado 7 de abril".

Varias protestas convocadas esta semana

Este lunes arranca la cuarta semana de huelga educativa, que comenzó el 14 de octubre. En esta jornada hay varias protestas convocadas en la región. A las 11:00 horas hay una concentración o cacerolada ante la Dirección de Área Territorial (DAT) Este, antes de una manifestación a las 12:00 horas en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con salida desde el Ayuntamiento de Alcobendas y recorrido hasta la plaza de España.

Por su parte, el 4 de noviembre a las 12:00 horas se celebrará una marcha conjunta con las universidades -que inician ese día su huelga-, desde la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE hasta la calle Génova, donde está la sede del PP. La convocatoria de prensa tendrá lugar a las 11:45 horas en el número 70 de la calle Ferraz.

El día 5 a las 17:30 horas, está prevista una manifestación conjunta con las universidades, desde Atocha hasta la Consejería de Educación. Los medios están convocados a las 17:15 horas en la cabecera de la manifestación, a la altura de la plaza de Murillo.

Por su parte, el día 6 a las 10:00 horas se celebrará una asamblea general unitaria en el Auditorio Marcelino Camacho. Por último, el domingo 8, a las 12:00 horas, tendrá lugar un 'picnic por la pública' en el paseo del Prado. La convocatoria de prensa está fijada a las 13 horas en la plaza de Murillo.

En líneas generales, los profesores reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.