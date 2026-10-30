Coche, autobús o avión: llega el puente de Todos los Santos y estas son las alternativas para viajar a Andalucía tras el accidente

Los detalles Autobuses y aviones refuerzan sus servicios. Mientras, también se multiplican los viajes compartidos en plataformas como BlaBlaCar.

El puente de Todos los Santos se complica por la suspensión de conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, obligando a miles de viajeros a buscar alternativas como autobuses, aviones, coches compartidos o alquiler de vehículos. La Dirección General de Tráfico prevé más de un millón de desplazamientos en carreteras andaluzas, lo que ha llevado a las compañías de autobuses a reforzar sus servicios, especialmente en la línea Madrid-Sevilla. Las aerolíneas han duplicado su oferta de asientos, aunque los precios son elevados. El corte ferroviario también afecta al sector turístico, con cancelaciones en hoteles de Sevilla y preocupación por las próximas festividades.

El puente de Todos los Santos llega marcado por las dificultades para viajar entre Madrid y Andalucía mientras la DGT alerta que podrían . Con todas las conexiones ferroviarias suspendidas hasta nuevo aviso, miles de viajeros se ven obligados a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Autobuses, aviones, coches compartidos o vehículos de alquiler se convierten en las principales opciones para quienes no quieren renunciar a estos días de descanso.

Para este puente, la Dirección General de Tráfico prevé más de un millón de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras andaluzas, por lo que es necesario comenzar a organizar la llegada.

Se multiplican los asientos en todas las opciones

La alternativa más lenta, pero también una de las más asequibles, es el autobús, para lo que las compañías ya han reforzado sus servicios. La línea Madrid-Sevilla ha multiplicado por cinco sus plazas, con 1.200 asientos adicionales a los que ya estaban previstos para estos días. Entre los servicios con destino a Málaga, Córdoba y Sevilla suman más de 7.500 plazas. "Es lo único que ha podido darnos solución", explica una viajera en la estación haciendo referencia a los buses.

Otros pasajeros mencionan el avión, pero alertan de que se ha convertido en una opción demasiado cara. "Los vuelos que he estado mirando estaban alrededor de 500-600 euros, con 17 horas de escala desde Sevilla hasta Madrid", cuenta otra usuaria. Ahora bien, las aerolíneas también han reaccionado al aumento de la demanda. Para este viernes, coincidiendo con el inicio del puente, se han añadido más de 1.765 asientos, duplicando la oferta habitual en algunos servicios.

Otra posibilidad es recurrir al coche compartido, donde los viajes a través de aplicaciones como BlaBlaCar se han multiplicado por seis durante estos días. Y quienes prefieran viajar por su cuenta pueden optar por un vehículo de alquiler: algunas compañías aseguran que mantendrán sus precios pese al incremento de la demanda.

El turismo o las Navidades: las otras consecuencias del corte de trenes

Las consecuencias del corte ferroviario también empiezan a notarse en el sector turístico. En Sevilla, algunos establecimientos hoteleros ya registran cancelaciones. "En nuestro sector está ocasionando cancelaciones", explica Ramiro Martínez, director de un hotel de la ciudad, que advierte de que las anulaciones afectan tanto al puente de Todos los Santos como a las reservas de los próximos meses.

Y la incertidumbre sobre cuándo volverá a funcionar la alta velocidad también amenaza los viajes previstos para el puente de diciembre y las Navidades. "No sabemos cuándo va a volver a operar el AVE", lamenta Martínez.

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