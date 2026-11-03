Siete años después del asesinato de Dana Leonte, comienza el juicio y el acusado insiste en su inocencia: "Estoy tranquilo"

Los detalles El acusado se sienta desde este martes ante un jurado popular por la muerte de su pareja en 2019. La Fiscalía pide 17 años de cárcel y la familia de Dana Leonte eleva la petición a 20 al considerarlo asesinato.

Sergio Ruiz, acusado de la desaparición y asesinato de Dana Leonte en 2019 en Málaga, ha defendido su inocencia al inicio del juicio en la Ciudad de la Justicia. Ruiz, quien enfrenta un juicio con jurado popular que durará al menos nueve sesiones, se enfrenta a una petición de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía por homicidio y delitos contra la integridad moral. La acusación particular, que representa a la familia de Dana, solicita 20 años por considerar que fue asesinato. Ruiz, en libertad provisional, ha expresado su confianza en la justicia y su abogado planea que declare al final del juicio.

Sergio Ruiz, acusado de la desaparición y asesinato de su pareja, Dana Leonte, en 2019 en Arenas (Málaga), ha defendido su inocencia a su llegada este lunes a la Ciudad de la Justicia, donde comienza el juicio por estos hechos. "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia", ha asegurado ante los periodistas.

El acusado se enfrenta a un juicio con jurado popular que se prolongará durante al menos nueve sesiones. La Fiscalía solicita para él 17 años de prisión por los delitos de homicidio y contra la integridad moral, mientras que la acusación particular, que representa a la familia de Dana, eleva la petición a 20 años al considerar que se trata de un asesinato. Ruiz, que permanece en libertad provisional, ha insistido en que es "difícil porque te acusan de una cosa que uno no ha hecho".

A su llegada, ha evitado responder a las preguntas sobre qué ocurrió con su pareja, qué sucedió el día de los hechos o cuál es su relación actual con la familia de la víctima. Sí ha confirmado que confía en la justicia: "Por supuesto". Por su parte, Florin Leonte, hermano de Dana, espera que el juicio permita esclarecer lo ocurrido y que se haga justicia.

Aunque está previsto que el acusado declare este martes, su abogado ha explicado que estudiarán cuándo hacerlo y que tiene intención de solicitar que Ruiz intervenga en último lugar, una vez que haya podido examinar todas las pruebas, en ejercicio de su derecho de defensa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido