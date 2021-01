Numerosas autoridades políticas han pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas ante el recrudecimiento del temporal de frío 'Filomena', que está complicando la movilidad en varias zonas de la Península.

El más contundente ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha informado a través de su perfil en Twitter de que la situación en las calles madrileñas no es buena y que los madrileños deberían permanecer en sus casas.

"Es importante que no se salga a la calle desde esta tarde. La situación en las calles no es buena", ha asegurado Almeida.

De hecho, ya se han producido los primeros incidentes de circulación por el temporal. Un hombre ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico, después de sufrir un traumatismo craneoencefálico tras perder el control de su choque y chocar contra un árbol.

Alcorcón se suma a las peticiones

Alcorcón, una de las ciudades que más está sufriendo el impacto del temporal en la Comunidad de Madrid, también ha pedido a sus ciudadanos que no salgan si no es necesario.

Lo ha dicho su teniente de alcalde, Jesús Santos, que ha instado a los vecinos de la localidad que eviten utilizar los vehículos y que no salgan de casa, salvo excepciones justificadas. "Estamos trabajando con todos los dispositivos para garantizar frente a la Borrasca Filomena", ha asegurado Santos.

Toledo pide ayuda a la UME

Toledo ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en la limpieza de la ciudad por las fuertes nevadas.

"Tenemos la necesidad de contar con medios estatales", ha avisado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, apuntando que ya son más de 200 incidencias atendidas por Policía Local.

En rueda de prensa, tras informar de que Toledo pasa a nivel de alerta roja por nieve, algo inédito, razón por la cual ya es obligatorio circular en vehículos propios con cadenas. "Los autobuses no pueden casi circular, necesitamos ayuda para despejar las calles".

"Quédense en casa. Salir ahora en el Casco Histórico es peligroso", ha advertido el edil de Seguridad Ciudadana.

Cataluña pide no moverse "si no es indispensable"

El Govern ha pedido restringir al máximo la movilidad durante el fin de semana y que no se salga de casa si no es "indispensable e inaplazable", ante la previsión de un temporal "severo" de nieve, viento y mala mar, por el que se prohibirá la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas.

Así lo ha advertido el conseller de Interior, Miquel Sàmper, en una rueda de prensa telemática en que ha anunciado que en Cataluña se ha activado ya alerta por el "severo" temporal de nieve, viento y mala mar que mañana será generalizado en toda la comunidad, donde se podrían acumular hasta 50 centímetros de nieve.

El conseller ha alertado de que el episodio de nieve, frío y mala mar será "muy generalizado" en toda Cataluña, por lo que ha pedido que, pese a las actuales restricciones de movilidad por el coronavirus, con un confinamiento municipal, los catalanes se queden en casa y no salgan a la carretera "salvo que sea indispensable, urgente e inaplazable".

"Estamos en fase de restricciones por el coronavirus, y por lo tanto no tendría que haber mucha movilidad. Pese a ello, el consejo es no salir, no hacer desplazamientos, hacer solo los que sean estrictamente necesarios e inaplazables. Son días, serán días este fin de semana, para que todos nos quedemos en casa", ha indicado.

Protección civil recomienda no salir de casa

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda la misma receta para este este fin de semana: no abandonar el domicilio por los efectos del paso de la borrasca 'Filomena', por cuyos efectos mantiene la alerta en amplias zonas del país y recuerda que el aviso de riesgo extremo se mantiene en varias provincias para este viernes y sábado.

En concreto, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el nivel de riesgo más alto este viernes y sábado se espera en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Castellón, Valencia, Zaragoza y Tarragona, donde se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve.

Además, alerta por lluvias intensas en el sur de Andalucía y a Ceuta y señala que se esperan cantidades muy importantes de precipitación en Cádiz y Málaga, donde se pueden superar los 200 litros por metro cuadrado.

Ante esta situación, Protección Civil aconseja no salir de casa y en caso de que sea imprescindible realizar algún desplazamiento, recomienda informarse de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de Tráfico. También insiste en la importancia de seguir las actualizaciones de los pronósticos y los avisos a través de Protección Civil, la Aemet, así como de DGT.