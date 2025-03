Los audios del socio narco del exjefe de la UDEF que le señalan: "Mi amigo lo controla todo, es lo bueno de tener la Aduana"

La Audiencia Nacional ha recabado audios del presunto líder de la red de narcotráfico que estaría detrás del mayor alijo incautado en España donde fardaba de su facilidad para introducir la droga en el país gracias a la colaboración del exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, al que se refiere como "Aduana".

En unos audios conseguidos por la investigación, adelantados por la Cadena Ser y a los que también ha tenido acceso laSexta, el cabecilla de la trama a la que incautaron 13 toneladas de cocaína escondidas entre bananas en Algeciras (Cádiz) destacaba ante sus socios su capacidad para poder introducir droga en el país por su colaboración con su socio policía: "Yo soy la puerta de entrada. Yo salidas desde Sudamérica tengo muchas. Entradas como la mía, hay pocas".

Así hablaba a sus socios y subordinados en unos audios que ha logrado recoger la Audiencia Nacional en Francia, donde la justicia ha logrado desencriptar conversaciones y planes criminales sobre la trama, también encontrando fotografías y documentación sobre sus actividades delictivas.

Y, aunque sin mencionarle explícitamente, los audios corroboran la colaboración del líder de la red con el exjefe de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, detenido el pasado noviembre y al que se le encontraron, en su domicilio situado en Alcalá de Henares (Madrid), encontraron 20 millones de euros que estaba oculto tras las paredes.

En dichos audios, el protagonista de los mismos da a entender que la comisión que se llevaba Óscar Sánchez era del 40%, al igual que su parte, siendo el 20% para el resto de colaboradores. Apenas hay conversaciones entre ambos, pero alguna sí ha sido desencriptada como una el pasado septiembre en la que el líder madrileño de la UDEF aseguraba a su socio narco que los agentes "están frenados" por él y que no se investigaban los cargamentos donde se encontraban los alijos.

De hecho, para evitar sospechas, el líder narco le llamaba "Aduana" ante sus socios y secuaces: "Nos han dado un toque con el tema del blanqueo y si no es por mi amigo, se nos jode todo. Hemos metido 350.000 euros en efectivo. Porque mi amigo lo controla todo, que es lo bueno de tener la 'Aduana'. Pero ¿si no? Si fuese una cosa que no tuviésemos respaldo, estaríamos jodidos".

Según la causa contra la trama, sus importaciones de droga se producían desde, al menos, 2020 y la causa sigue avanzando bajo secreto, pero laSexta ha podido confirmar que la Policía Nacional detuvo en Madrid a dos personas presuntamente vinculadas a la operación este miércoles.