Investigan un posible suministro de drogas a menores de un centro de Álava durante su viaje de estudios

Imagen de archivo de una comisaría de la Ertzaintza.

Los detalles La Guardia Civil y la Ertzaintza han recibido denuncias por lo ocurrido en un crucero por el Mediterráneo en el que participaron alumnos de la Ikastola Ikasbidea de Durana.

La Guardia Civil de Barcelona investiga un posible suministro de drogas a menores en un crucero en el que viajaban estudiantes de un centro educativo de Durana, Álava. El barco habría hecho escala en Barcelona, donde se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Los estudiantes, de 4º de la ESO de la Ikastola Ikasbidea, sospechan que una pareja de entre 20 y 25 años pudo haber introducido sustancias en las bebidas de varias chicas. Hasta el momento, se han presentado dos denuncias ante la Guardia Civil y otras dos ante la Ertzaintza, aunque el Departamento vasco de Seguridad no ha ofrecido detalles sobre el caso.

La Guardia Civil de Barcelona investiga los hechos sucedidos en un crucero en el que viajaban escolares de un centro educativo de Durana (Álava), ante la posibilidad de que se hayan podido suministrar drogas a menores de edad, según ha adelantado EITB y ha podido confirmar EFE.

La Guardia Civil ha informado de que agentes del instituto armado de Barcelona, donde al parecer hizo escala el barco, han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido en el interior del buque, en el que disfrutaban del viaje de fin de curso estudiantes menores de edad de la Ikastola Ikasbidea de Durana.

Según ha detallado EITB, se trata de alumnos de 4º de la ESO, algunos de los cuales comunicaron a sus familias que sospechaban que una pareja de entre 20 y 25 años, con la que habían mantenido contacto, había arrojado sustancias en las bebidas de varias chicas.

De momento existen dos denuncias interpuestas ante la Guardia Civil y otras dos ante la Ertzaintza, según la televisión pública vasca, aunque el Departamento vasco de Seguridad no ha ofrecido ningún dato sobre el caso.

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