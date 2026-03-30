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Crimen de Asunta

El juez concede un permiso a Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta, para salir de prisión

Sí, pero... La decisión de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca cobrará firmeza si ninguna de las partes recurre la resolución y si, en caso de ser recurrida, la Audiencia la confirma.

Alfonso BasterraAlfonso BasterraAgencia EFE
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La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso de Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por matar a su hija Asunta en 2013, contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarle el permiso ordinario que había solicitado, concediéndole así su primer permiso para salir de prisión.

Eso sí, estamos ante una decisión recurrible y que no se podrá ejecutar hasta que sea firme. Se podrá recurrir ante la Audiencia Provincial de Salamanca y cobrará firmeza si se cumplen dos supuestos: que ninguna parte recurra la resolución y que, en caso de ser recurrida, la Audiencia la confirme.

Es decir, todavía no está confirmado que Basterra vaya a salir de prisión gracias a este primer permiso. En caso de haber un recurso, habrá que esperar a la decisión que tome la Audiencia.

Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva. La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Sus declaraciones no convencieron ni al juez ni al jurado popular, que, por unanimidad,los declaró culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.

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