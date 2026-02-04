ATRESMEDIA y Fundación AXA renuevan hasta 2032 una alianza histórica que consolida 20 años de compromiso social

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, y la consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, Olga Sánchez, sellan la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas compañías hasta 2032, reforzando su alianza en iniciativas como Ponle Freno y Constantes y Vitales.

ATRESMEDIA y la Fundación AXA han alcanzado un acuerdo histórico para seguir trabajando juntos hasta 2032 a través de Ponle Freno y de Constantes y Vitales. De este modo, ambas entidades cumplirán 20 años de colaboración y compromiso social desde que en 2012 comenzasen su alianza al frente de la mayor plataforma de acción social por las víctimas de accidentes de tráfico y la seguridad vial. Dos años después, con la integración de laSexta en Atresmedia, Fundación AXA reforzó su vínculo con el grupo de comunicación al impulsar conjuntamente una iniciativa orientada a apoyar y fortalecer la investigación médica de calidad y la prevención en salud.

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, y la consejera delegada de AXA y presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, han sellado la renovación de este compromiso en un acto que ha tenido lugar este martes en la sede principal del grupo de comunicación. Tras la firma, a este evento también han acudido Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, y Manu Sánchez (‘Noticias de la mañana’), embajador de Ponle Freno, ambos comunicadores estrechamente ligados a la iniciativa, así como la periodista Mamen Mendizábal, presentadora de laSexta y embajadora de Constantes y Vitales, acción vinculada a la cadena.

Para Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia: "El compromiso social forma parte del ADN de Atresmedia desde hace más de 20 años. Junto a la Fundación AXA hemos demostrado que la colaboración a largo plazo es la única vía para generar cambios reales y con impactos duraderos en la sociedad. Esta renovación hasta 2032 representa mucho más que la continuidad de una alianza: es una apuesta decidida por seguir liderando iniciativas con propósito, capaces de movilizar a los ciudadanos, proteger vidas y mejorar el bienestar colectivo. Fundación AXA es un socio estratégico imprescindible en este camino compartido de responsabilidad corporativa, guiado por una visión común y por la convicción de que el impacto social se construye con tiempo, coherencia y compromiso".

Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y CEO de AXA España, ha afirmado, por su parte, que: "la cultura de la prevención juega un papel vital en la sociedad actual y debemos seguir profundizando en ella para conseguir cambios y mejoras en la vida de las personas. Contar con un socio estratégico como Atresmedia nos permite afianzar nuestro compromiso a medio y largo plazo convencidos de que juntos haremos que la sociedad esté más protegida".

AXA se sumó al compromiso de Atresmedia en materia de acción social en julio de 2012, cuando desde su Fundación se convirtió en socio estratégico de Ponle Freno, la plataforma que el grupo de comunicación había creado en 2008 dentro de su política de sostenibilidad para contribuir a mejorar la seguridad vial y reducir las víctimas de accidentes de tráfico, y que cuenta con más de 120.000 ciudadanos inscritos en la plataforma y cerca de 300.000 seguidores en redes sociales.

Posteriormente, en octubre de 2014, coincidiendo con la incorporación de laSexta a Atresmedia, Fundación AXA reforzaría su alianza con el grupo de comunicación lanzando la primera marca de Responsabilidad Corporativa de esta cadena, Constantes y Vitales, dirigida a apoyar y fortalecer la ciencia y nuestros científicos, la investigación y la prevención en salud.

Una alianza sólida enfocada a tener impacto directo en la sociedad

Desde entonces, Atresmedia y Fundación AXA han mantenido un intenso y fructífero recorrido. La renovación de este acuerdo, que extiende la colaboración entre ambas compañías hasta 2032, reafirma una convicción compartida: solo el trabajo continuado, riguroso y con visión de largo plazo permite generar un impacto real y duradero en la sociedad.

Este nuevo horizonte temporal no supone un punto de destino, sino un punto de impulso, reforzando la voluntad de Atresmedia y Fundación AXA de seguir desarrollando, a través de Ponle Freno y Constantes y Vitales, campañas y proyectos que respondan a los retos presentes y futuros, manteniendo intacto el propósito que las une desde 2012: mejorar la vida de las personas y proteger lo que importa.

Uno de los ejemplos más representativos de esta vocación son las carreras de Ponle Freno, que han recaudado más de 3,5 millones de euros para víctimas de accidentes de tráfico a través de su circuito por todas las ciudades comprometidas en las que han participado más de 390.000 corredores por todo el país. También la tramitación de más de 2.300 denuncias de señales y carreteras en mal estado, la señalización de 189 puntos negros en tramos peligrosos, reduciendo en un 60% las víctimas mortales o la recogida de más de 100.000 firmas para pedir la colocación de los radares en los lugares donde contribuyan a reducir víctimas y no solo busquen recaudar.

Con la puesta en marcha del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, se han elaborado informes de relevancia como el Estudio de Velocidad, el primer gran informe sobre la limitación de circular a 30 Km/h en las ciudades, así como los dedicados a patinetes, ciclistas, distancia de seguridad, uso y siniestralidad de las bicicletas, colisiones de vehículos contra animales o el último publicado acerca de los peatones. Paralelamente, ha organizado diferentes Jornadas (tecnología del automóvil, motoristas, movilidad urbana), que pueden visualizarse gratuitamente en atresplayer.

En materia de divulgación, Ponle Freno ha logrado el compromiso del parlamento para que la seguridad vial sea una asignatura obligatoria en los colegios, mientras que, entre sus campañas de concienciación se encuentran las dedicadas al uso del cinturón de seguridad, a la distracción por el móvil, pasando por los efectos de los medicamentos en la conducción o las distintas oleadas en las operaciones salida de Semana Santa o verano, éstas reforzadas en los últimos años por podcasts con las voces de Atresmedia.

Finalmente, los Premios Ponle Freno, que este año alcanzan la mayoría de edad, mediante los que ha querido reconocer la labor de decenas de proyectos que han ayudado a reducir a la siniestralidad y a mejorar la calidad de vida de las víctimas de accidentes de tráfico, en la línea de conseguir el objetivo de reducir las cifras hasta dejar el contador a 0.

Los grandes hitos por la seguridad vial propiciados por Ponle Freno

Se ha recaudado más de 3,5 millones de euros para víctimas de accidentes de tráfico a través del circuito de Carreras Ponle Freno, en las que han participado más de 390.000 corredores por todo el país.

Se han tramitado más de 2.300 denuncias de señales y carreteras en mal estado que han sido remitidas a las administraciones para que puedan ser solucionadas, y también se han señalizado 189 puntos negros en tramos peligrosos, reduciendo un 60% de víctimas mortales en dichos tramos.

Se ha conseguido el compromiso del Parlamento para que la seguridad vial sea una asignatura obligatoria en los colegios.

Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial dedicado a la investigación y prevención de accidentes con informes de relevancia sobre ciclistas, motoristas, cumplimiento de normativa, siniestros por animales, que han tenido un gran impacto mediático

Se han conseguido más de 100.000 firmas para pedir la colocación de los radares en los lugares donde contribuyan a reducir víctimas y no solo busquen recaudar.

Contamos con una plataforma ciudadana con más de 124.000 usuarios comprometidos con la seguridad vial y una comunidad en Facebook con más de 231.000 seguidores, en la red social X de más de las 26.486 y en Instagram de 7.099.

Lanzamiento del Manifiesto PONLE FRENO 2020 Cero Víctimas, con la adhesión de más de 20.000 ciudadanos y más de 800 entidades.

A través de sus premios, Ponle Freno ha querido reconocer la labor de decenas de proyectos que de diversas formas han ayudado a reducir a la siniestralidad y a mejorar la calidad de vida de las víctimas de accidentes de tráfico, persiguiendo así el objetivo para el que nació esta iniciativa social, la de mayor envergadura emprendida por una compañía en este sentido.

A través de campañas de concienciación, se han abordado consejos y concienciación de múltiples temáticas como: Uso del cinturón de seguridad, distracción y el uso del móvil como principal causante, y efectos de los medicamentos en la conducción, colectivos vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones así como vehículos de movilidad personal (patinetes). Nuevas señales y normas de circulación. Operación salida en semana santa y veran y Mantenimiento del vehículo (ITV, presión de los neumáticos…).

La ciencia y la investigación, también motor de cambio

La alianza entre Atresmedia y Fundación AXA con Constantes y Vitales también ha conseguido grandes hitos en su propósito de potenciar la investigación médica y la prevención en salud, así como el apoyo a la ciencia y nuestros científicos, muchos de ellos alcanzados con al apoyo y la colaboración de la sociedad.

Los hitos de Constantes y Vitales, 12 años de compromiso con la ciencia

Impulsamos la creación de la Agencia Estatal de Investigación con más de 80.000 firmas recogidas.

Cuadriplicamos los desfibriladores instalados en lugares de uso público. Pasamos de 10.000 en 2016 a 40.000 en 2024.

Recogimos un millón de firmas para aumentar la inversión en ciencia hasta un 2% del PIB

Los premios Constantes y Vitales donan más de 1 millón de euros para financiar proyectos de jóvenes científicos.

Apoyamos el talento científico español con nuestra sección mensual en La Brújula de Onda Cero.

Apostamos por las mujeres en la ciencia:

Lanzamos la primera base de datos de mujeres científicas españolas con casi 4.000 investigadoras e inspiramos la vocación de niñas y jóvenes con nuestra campaña 'Chicas, la ciencia nos necesita' y nuestra charla inspiracional dirigida a escolares con la candidata a astronauta Sara García Alonso.

Se ha hablado en distintos foros sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que afecta a 2 millones de españoles y que es una enfermedad que se desconoce.

Las enfermedades raras no tienen nada de raro, también te lo hemos contado, junto a Jordi Évole.

Constantes y Vitales habla de lo que hay que hablar, visibilizando la importancia de cuidar nuestra salud mental a través de campañas de comunicación charlas, eventos y contenidos en todos nuestros canales:

En 2024, Música y solidaridad se unieron para alzar la voz por la salud mental en el concierto organizado por Constantes y Vitales con Miss Caffeina, Nena Daconte, Merino y Tu Otra Bonita. Con aforo completo y las entradas agotadas, los beneficios conseguidos de su venta se destinaron a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Con motivo del Día Mundial de Salud mental, el evento “De esto hay que hablar” reunió a voces expertas, líderes institucionales y destacados referentes como la psiquiatra Marian Rojas Estapé y la alpinista Edurne Pasabán para analizar esta problemática social.

Se ha reclamado una mayor investigación para frenar al cáncer, una enfermedad que nos afecta a todos

‘Pide un deseo’ fue el primer cortometraje de la iniciativa a cuyo estreno asistió la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

En septiembre de 2023, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Investigación en cáncer, urgió a la necesidad de investigar en cáncer para poder llegar al 70% de supervivencia en 2030 en una campaña junto a la Asociación Española contra el cáncer

Combatimos la desinformación y reivindicamos la importancia de la medicina basada en pruebas reales con la campaña “Menos cuento, más ciencia”, para dejar claro que la salud necesita evidencias.

