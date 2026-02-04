Andalucía, desbordada por el agua: la borrasca Leonardo deja aislados municipios enteros con sus calles y viviendas inundadas

¿Por qué es importante? La UME se ha desplegado en muchas zonas donde el agua está dejando pueblos incomunicados, ríos desbordándose, más de 3.500 vecinos fuera de sus casas, desalojados por prevención.

Andalucía enfrenta una situación crítica debido al paso de la borrasca Leonardo, con 14 ríos y 10 embalses en nivel rojo por riesgo extremo de desbordamientos. Más de 3.500 personas han sido desalojadas. En Granada, el río Aguas Blancas se ha desbordado, afectando Pinos Genil, mientras que en Ronda y Benalúa de las Villas, las infraestructuras han colapsado. La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en Huétor Tájar y Aznalcóllar, y la Guardia Civil coordina esfuerzos en Málaga. Las carreteras secundarias están cortadas en varias provincias, y la alta velocidad y puertos están interrumpidos, dejando a Ceuta aislada.

Andalucía cuenta actualmente con 14 ríos y 10 embalses en situación de nivel rojo por riesgo extremo de desbordamientos, registrando más de 3.500 desalojos de personas por el paso de la borrasca Leonardo por la comunidad autónoma.

El río Aguas Blancas se ha desbordado en Pinos Genil (Granada) y ha saltado el puente principal del municipio. En Ronda, la carretera que comunica con Los Tejares está borrada por el agua. El puente sobre el Río de las Juntas, en Benalúa de las Villas, directamente no ha aguantado y ha colapsado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) intentaba entrar a Huétor Tájar con sus accesos completamente tragados por el agua, con calles y viviendas inundadas y con todos los subterráneos perdidos, dentro de una situación es de extremo peligro.

En Almargen, Málaga, los agentes de la Guardia Civil han coordinado a los voluntarios con tractores para ayudar al desagüe de la localidad. A primera hora, la actuación de la UME ha sido de contención en Aznalcóllar para evitar que se derramen vertidos con agua de lluvia contaminada con pirita al embalse.

26 de las carreteras secundarias cortadas por inundaciones o desprendimientos están en Alcalá del Valle, Cádiz, y también en Granada. Los estragos por las intensas lluvias justifican la petición de la Junta de solo desplazamientos imprescindibles. En Málaga, la Guardia Civil también ha cortado carreteras.

En Pinos Genil y Montillana se encuentran también rodeados por cataratas de agua. En Montillana, dos de sus tres accesos están perdidos ya en la inmensidad de las crecidas. Hay seis ríos en nivel rojo, con el Palmones, en Los Barrios, que ha inundado toda la zona de siembra y ha obligado a cortar la carretera que les une con Algeciras.

La borrasca suma cortes en la alta velocidad. La vía de AVE se encuentra interrumpida entre Málaga y Antequera por un desprendimiento de tierras a la altura de Álora. Los puertos de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar se encuentran cerrados y Ceuta está aislada, por mar y aire, por rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.