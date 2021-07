Luisa, de tan solo 12 años, depende de una prótesis de pie para poder hacer vida normal después de haber sido amputada. Para comprarla contó con la receta del Servicio Andaluz de Salud pero ahora, este mismo organismo le reclamaba el importe o la devolución de la propia prótesis puesto que no estaba incluida en el catálogo del servicio público.

Ante este drama, una asociación benéfica ha decidido que abonará su cuantía de manera anónima. Gracias a este gesto de solidaridad, Luisa podrá seguir siendo una niña "normal y corriente", como ella misma expresó a laSexta que era su único deseo.

La noticia se ha recibido en la familia de Sevilla con mucha alegría, pero también con sorpresa. La pequeña ya había mostrado su oposición a tener que devolver la prótesis, y como cuenta confiaba en sus familiares y amigos para que eso fuese posible.

Pero una simple e inesperada llamada ha puesto las cosas mucho más fáciles. "Nos llaman y nos dicen que de manera anónima el pie ya ha sido abonado", ha explicado la madre.

La Consejería de Salud asegura que advirtieron desde un principio que no la cubrían cuando se colocaron hace un mes porque no estaba en catálogo. La ortopedia, no cerró la puerta y le dijeron que siendo una niña con un informe la receta era posible.

Pero tres semanas después las cosas cambiaban y la ortopedia reclamaba la pieza o su cuantía. Tras la repercusión en redes y medios esta asociación pone un punto y seguido en las vidas de una familia que se ha sentido muy arropada por la solidaridad, ayuda y muestras de apoyo que han recibido desde que decidieron denunciar su caso.

El problema, cree la madre, es lo que pueda pasar cuando dentro de un año y medio la pequeña necesite cambiar de prótesis porque haya crecido. Esperan que para entonces el nuevo catálogo de la Seguridad Social ofrezca algo que se adapte a las necesidades de Luisa para no volver a depender otra vez de la solidaridad. Ni ella ni otros niños en situaciones similares.