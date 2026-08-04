El verano, la época del año que da una segunda vida a muchos pueblos de España

Los detalles Persianas que se vuelven a subir tras meses cerradas, plazas que se llena y calles que vuelven a sonar a risas y anécdotas. Con el verano volver al pueblo se convierte para muchos en el mejor plan.

En Cihuri, La Rioja, el verano comienza con chapuzones en el río, una actividad que marca el inicio del día para los más pequeños. Durante esta temporada, la población aumenta debido al ahorro y la compañía que ofrece el lugar. En Higuera de la Sierra, Huelva, la población casi se duplica, llegando a 2.200 habitantes, atrayendo a quienes buscan un cambio temporal o permanente. En Sacañet, Castellón, la población se triplica, especialmente por las noches, mientras que en Cea, Ourense, los peregrinos del Camino de Santiago incrementan la población, beneficiando al comercio y la hostelería local.

En Cihuri, La Rioja, la vida en verano comienza con su sonido más característico: el del chapuzón en el río que, para los más pequeños, marca el inicio de una durísima jornada laboral. "Desayuno y luego voy a jugar con los amigos", cuenta un niño a los micrófonos de laSexta Noticias.

Durante los meses de más calor, la población en Cihuro aumenta, atraída por el ahorro. "Estoy por aquí, no gasto tanto dinero como si te vas por ahí a Mallorca o tal y me lo paso igual de bien", comenta uno de los veraneantes.

Y también por la compañía, por la posibilidad de compartir con diferentes personas, de diferentes edades. "Me traigo amigos de mi ciudad y les gusta mucho", asegura otro niño.

Hay a quien le gusta tanto que reconoce que se ha enamorado del pueblo. "Estamos pensando en coger una bodega y todo ya", asegura Ainhoa.

En la población en Higuera de la Sierra, Huelva, casi se duplica en verano. "Unos 1.236 habitantes y llega verano se puede llevar facilmente a los 2.200 habitantes", cuenta Mario Domínguez, alcalde de Higuera de la Sierra.

Hay quien intercambia su casa con la de sus amigos. Es el caso de una veraneanta que relata que vive en Suecia normalmente. "Ellos han ido a mi casa a Suecia y nosotros hemos venido aquí a Higuera".

Y hay algunos que llegan para quedarse: "Venía de verano y, al final, vivo aquí, soy un habitante más del pueblo".

Esos nuevos vecinos son los que dan un empujón a las tiendas locales y revitalizan la zona: "Que venga mucha gente que eso es lo que queremos", asegura una vecina de Higuera de la Sierra.

En Sacañet, Castellón, en verano la población se triplica. Algo que se nota por el día pero, sobre todo, cuando baja el calor. "Aquí en verano ahora llega la tarde, la noche y la calle está llena de niños y de gente", comenta uno de los veraneantes. Cuentan a laSexta Noticias que sus fiestas de verano son inigualables.

Durante el año, el pueblo de Cea, en Ourense, tiene 500 habitantes y en verano supera los 750. Se incrementa la población, día a día, sobre todo por los peregrinos del Camino de Santiago. "Ahora se notan mucho los peregrinos, sobre todo, ahora en el mes de agosto, es una barbaridad", explica una vecina.

Esa barbaridad se nota en los bares y restaurantes, "sobre todo el comercio, la hostelería son los grandes beneficiados de que toda esa gente retorne y venga en verano", afirma José Dalama, concejal de Turismo de San Cristovo de Cea.

Y para quien busque una desconexión total. Cea puede ser un destino ideal para estas vacaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido